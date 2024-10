Premierowy zwiastun Dragon Age: The Veilguard. Jest zaskakująco mrocznie

Wielki powrót BioWare czy kolejny argument za tym, aby lepiej ograniczać swój entuzjazm? Nowa część uwielbianej serii Dragon Age trafi na rynek już 31 października 2024 roku na PC, Xbox Series X/S oraz PS5.

Dragon Age: The Veilguard na zwiastunie premierowym

Z okazji rychłego debiutu, EA wypuściło do internetu najnowszy zwiastun Dragon Age: The Veilguard. Gra zapowiada się z całą pewnością klimatycznie. Fani marki od pierwszych materiałów krytykowali kierunek, jaki obrało BioWare. Tym razem nie dostaniemy “realistycznej” oprawy, a coś dość mocno czerpiącego z bajkowego stylu, wyraźnie stylizowanego. Grafika grafiką, ale tu liczy się tak naprawdę zawartość. A nowy zwiastun potwierdza, że może być dobrze.

Na dobre czy na złe, los Thedas wkrótce się rozstrzygnie. Premiera gra Dragon Age: Straż Zasłony 31 października 2024 r. […] Starożytni tyrani władający boską mocą wyrwali się ze swego więzienia – a to dopiero początek. Na swej drodze napotkasz demony, pomioty, skażone plagą smoki i niebezpieczne wybory. Zjednocz Straż Zasłony i sprzeciw się bogom. – opisuje producent

Gra zaledwie kilka tygodni temu nie cieszyła się szczególnym wzięciem, jeśli chodzi o liczby złożonych cyfrowych zamówień przedpremierowych, a podobno sytuacja mogła być jeszcze gorsza w sklepach fizycznych. Niedawno jednak gra dość mocno podskoczyła, na Steam ciesząc się zainteresowaniem mniejszym jedynie od Call of Duty: Black Ops 6 oraz Romance of the Three Kingdoms (oraz Sonica, ale on już wyszedł). Wszystkie informacje na temat debiutu gry znajdziecie w tym artykule.

Poniżej zarzucam zwiastun, który być może okaże się niezłą zanętą na graczy. W końcu klimat jest i to zaskakująco mroczny, przynajmniej względem poprzednich materiałów.