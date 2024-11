Metacritic usuwa negatywne oceny Dragon Age: The Veilguard i wyjaśnia hejterów

Najnowsza gra studia BioWare spotkała się raczej z pozytywnym odbiorem krytyków, choć nie brakowało wielu negatywnych lub mniej entuzjastycznych opinii. Z kolei gracze… pewna ich część dosłownie rozszarpuje grę na Metacritic.

Dragon Age: The Veilguard ofiarą hejterów

Nic więc dziwnego, że serwis opublikował oświadczenie, w którym przyznaje się do usuwania negatywnych opinii graczy. Usuwane są jednak wyłącznie te komentarze, które wyraźnie napisane zostały przez trolli, hejtujących produkcję za to, że gra jest rzekomo “woke”, wspierając “poprawność polityczną” czy “równość”. Takich oskarżeń pojawia się, klasycznie zresztą, naprawdę sporo, co nie dziwi raczej nikogo.

Bardzo poważnie traktujemy zaufanie i bezpieczeństwo w Internecie we wszystkich naszych witrynach, w tym w Metacritic. Metacritic posiada system moderacji do śledzenia naruszeń naszych warunków użytkowania. Nasz zespół sprawdza każde zgłoszenie dotyczące nadużyć (w tym między innymi rasistowskich, seksistowskich, homofobicznych, obraźliwych wobec innych użytkowników itp. – wyjaśnia Metacritic (za Eurogamer)

Na Metacritic obecna średnia graczy wynosi na ten moment zaledwie 3,8/10. To bardzo mało, choć, jak wspomniałem, mnóstwo komentarzy nie ma związku z jakością samej gry. Inaczej wygląda sytuacja na Steam, który wymaga od gracza zagrania w dany produkt, by móc go ocenić. Dzięki temu wiemy, że nowe Dragon Age zasłużyło zdaniem fanów na “w większości pozytywne” oceny. Co ciekawe, tutaj nie ma aż takiego zmasowanego hejtu i nonsensu o “woke”, a są za to konstruktywne opinie o samej rozgrywce.

