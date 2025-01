Twórcy Dragon Age: The Veilguard rzekomo zwolnieni. Klęska BioWare

Dragon Age: The Veilguard nie udało się, tym bardziej po serii poprzednich wpadek BioWare. EA ma rzekomo niedługo ogłosić zamknięcie zespołu.

Nowe, nieoficjalne i niekoniecznie prawdziwe wieści zwiastują ciężkie czasy dla BioWare. Cały zespół w Edmonton miałby zostać zamknięty po klęsce Dragon Age: The Veilguard.

Nowe doniesienia są dość ciężkie do uwierzenia, choć niezaprzeczalnie Dragon Age: The Veilguard zawiodło graczy, wielu krytyków (jak choćby mnie), a nawet i samo Electronic Arts. Firma liczyła rzekomo na sprzedaż na poziomie 10 mln sztuk, a finalnie udało się osiągnąć tylko 1,5 mln. Nic więc dziwnego, że nastąpić powinno jakieś pokłosie tej porażki, choć czy faktycznie aż tak drastyczne? Zgodnie z doniesieniami YouTubera Smash JT, EA planuje zamknąć cały oryginalny zespół BioWare w Edmonton, w Kanadzie.

Warto zaznaczyć, że deweloper ma też siedzibę w Austin, więc nie oznacza to definitywnego końca BioWare, choć od lat to właśnie Edmonton było głównym biurem dla niegdysiejszego giganta. Wedle najnowszych – choć niepotwierdzonych – informacji, EA ma zamiar już w lutym ogłosić zamknięcie studia. Ma to być bezpośrednio związane z porażką ostatniego Dragon Age, a także wcześniejszych premier jak choćby Anthem czy Mass Effect Andromeda.

Informacje te podaje YouTuber Smash JT, który miał wejść w posiadanie e-maila wysłanego pracownikom przez reżyserkę DA: The Veilguard, Corinne Busche. Oświadczyła w nim, że żegna się z firmą i opuszcza BioWare, jednocześnie zachęcając innych do pozostania w kontaktach ze sobą nawet poza pracą, aby nie zrywali kontaktów i wspierali się w “trudnych czasach”. I to właśnie odejście Busche miałoby być kamieniem węgielnym pod całkowite zwolnienie pozostałych pracowników.

Wieści te brzmią gorzko, a osobną kwestią byłoby to, co stanie się z Mass Effect 5, które obecnie znajduje się w developmencie. Ponadto brzmi to jak dość drastyczny krok w stosunku legendy branży. Dlatego na razie nie radzę zbytnio temu wierzyć, choć zdecydowanie warto trzymać rękę na pulsie.

