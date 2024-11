STALKER 2 na Steam w dwa dni sprzedał się lepiej niż Dragon Age: The Veilguard w miesiąc

Gracze najwyraźniej nadal chcą wspierać autorskie, stosunkowo niszowe (bo jednak na zachodzie marka STALKER nigdy nie była szczególnie popularna) pomysły, zamiast wykładać pieniądze na falstarty gigantycznych korporacji.

STALKER 2 sukcesem

Wedle danych serwisu Gamalytic to właśnie STALKER 2 (recenzja o, w tym miejscu) okazał się największym hitem w ostatnim czasie, znacząco prześcigając pod kątem sprzedaży choćby Dragon Age: The Veilguard. Mówimy jednak tylko o danych na Steam, więc niekoniecznie są one w pełni reprezentatywne, ale o słabej sprzedaży nowego Dragon Age’a (recenzję też polecam przeczytać) jest głośno już od jakiegoś czasu.

Gdy w dwa dni od debiutu nowa gra ukraińskiego GSC Game World przebiła próg ponad miliona sprzedanych egzemplarzy, RPG od BioWare ma rzekomo znajdować się na poziomie niecałych 650 tys. sprzedanych sztuk… niemal w miesiąc od premiery. Warto przy tym zdawać sobie sprawę z tego, że STALKER 2 trafił też do oferty Xbox Game Pass i wyłącznie na PC oraz Xbox Series X/S.

Z kolei Dragon Age jest tytułem w pełni multiplatformowym, bo zadebiutował także na PS5. Do tego nie ma go w żadnym abonamencie, który mógłby potencjalnie nieco przytemperować sprzedaż. I choć wszystkie liczby nie są do końca jasne, GSC Game World i tak ma się z czego cieszyć, a EA… no cóż, miewało znacznie lepsze premiery.

Źródło: tech4gamers