Dostępność PS5 to problem nie tylko dla graczy. Sony stara się poprawić sytuację

Sony idzie w ślady Microsoftu i potwierdza, że dostępność PS5 to bardzo problematyczna kwestia. Producent stara się przyspieszyć dostawy konsol.

Niedawno Microsoft powiadomił graczy, że konsole Xbox Series będą kiepsko dostępne aż do połowy tego roku. Mogliśmy wtedy wysnuć teorię, że podobnie sprawa będzie wyglądała w przypadku PlayStation 5, które jest jeszcze trudniejsze do dostania. Nie ma co ukrywać, że gracze chcący kupić konsolę nowej generacji są tym faktem niepocieszeni.

Tym razem głos w sprawie zabrało Sony i ponownie potwierdziło, że zapotrzebowania na PS5 znacznie przerosło oczekiwania producenta i dostarczenie odpowiedniej liczby sprzętu jest dość problematyczne.

Jak donosi Bloomberg, dyrektor finansowy firmy – Hiroki Totoki – twierdzi, że niewystarczająca liczba podzespołów może znacznie utrudnić dostarczenie odpowiedniej liczy konsol PlayStation 5 do sklepów. Jednocześnie firma zaznacza, że robi wszystko, aby jak najszybciej polepszyć dostępność PS5.

Pokrywa się to z informacjami podanymi przez prezes AMD, która również zwróciła uwagę na braki w zaopatrzeniu fabryk. Problem istnieje i trudno przewidzieć kiedy zostanie w pełni rozwiązany. Możemy jednak śmiało stwierdzić, że nie nastąpi to w ciągu najbliższych paru miesięcy. Pandemia i ogromne zapotrzebowanie na urządzenia nowej generacji zdecydowanie nie ułatwią dostarczenia wystarczającej ilości konsol do sklepów.

Jakub Stremler Miłośnik kultury bardziej i mniej popularnej. Fan Hideo Kojimy, literatury weird fiction (Lovecraft, Poe, Ligotti!) oraz dobrej muzyki. Gra właściwie we wszystko. Od sandboxów, przez RPG, aż po tytuły indie z najgłębszych zakamarków Steam. Ceni sobie oryginalne pomysły, dobre, odważne historie i stronę artystyczną produkcji. Przygodę z grami rozpoczął od drugiego Turoka, przeszedł fazę zatwardziałego pecetowca, a następnie konsolowca, tylko po to, żeby skończyć jako gracz multiplatformowy. Miłośnik kultury bardziej i mniej popularnej. Fan Hideo Kojimy, literatury weird fiction (Lovecraft, Poe, Ligotti!) oraz dobrej muzyki. Gra właściwie we wszystko. Od sandboxów, przez RPG, aż po tytuły indie z najgłębszych zakamarków Steam. Ceni sobie oryginalne pomysły, dobre, odważne historie i stronę artystyczną produkcji. Przygodę z grami rozpoczął od drugiego Turoka, przeszedł fazę zatwardziałego pecetowca, a następnie konsolowca, tylko po to, żeby skończyć jako gracz multiplatformowy.