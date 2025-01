DOOM: The Dark Ages w pudełkowym wydaniu w Polsce. Plaion przedstawia szczegóły

Bardzo dobra wiadomość dla fanów edycji fizycznych gier. Firma Plaion zadbała o pudełkowe wydanie DOOM: The Dark Ages w naszym kraju!

Niedawno dostaliśmy kolejny oficjalny materiał z nowego DOOM-a, który rysuje się na jedną z najważniejszych premier tego roku. Gra wygląda wspaniale, choć niestety okupione zostało to bardzo wysokimi wymaganiami sprzętowymi na PC. Fani konsol mogą jednak się cieszyć.

DOOM: The Dark Ages także w pudełku!

A to dlatego, że polski dystrybutor gry, firma Plaion, oficjalnie potwierdziła, że Polacy będą mogli kupić pudełkowe wydanie DOOM: The Dark Ages na PS5 i Xbox Series X. Co więcej, pre-ordery wystartowały już teraz i bez problemu znajdziecie je w dużych sklepach z elektroniką bądź grami. Fani mogą liczyć na dwie edycje – Standardową i Premium.

Pierwsza zaoferuje dodatkową skórkę dla Slayera. Druga to już więcej bonusów, bo dostaniemy w zestawie nie tylko tę skórkę, ale również możliwość wcześniejszego grania o 2 dni, fabularne DLC, cyfrową ścieżkę dźwiękową oraz pakiet specjalnych skórek i cyfrowy artbook. Podstawowe wydanie to koszt około 319 zł, a za edycję droższą przyjdzie nam zapłacić 449 zł.

W Piekle czeka już na Ciebie specjalne miejsce — Tron! 👑



DOOM™: The Dark Ages ukaże się 15 maja na platformach: Xbox Series X|S, PlayStation 5 i PC.

🛒Zamów w przedsprzedaży: https://t.co/P36EbyqRQX@bethesda_pl pic.twitter.com/TYu3xNr0Fz — PLAION Polska (@PLAION_POL) January 28, 2025

Zła informacja jest taka, że nie ma co liczyć na pudełko na PC. Gra w tym wydaniu oraz na Xbox Series S zadebiutuje jedynie w cyfrowej postaci. DOOM: The Dark Ages ukaże się już 15 maja 2025 roku. Tytuł od dnia premiery ma być dostępny w Xbox Game Pass.

Źródło: Twitter