DOOM z 2016 roku to jeden z najlepszych współczesnych FPS-ów, który zgrabnie wskrzesił legendę. Teraz wyrwiecie go sporo taniej!

Jeśli nie graliście, to jest teraz idealny moment, aby to uczynić. Później warto przejść Eternal, aby przygotować się do premiery DOOM: The Dark Ages w 2025 roku.

Grę otrzymacie w formie kodu na Steam.