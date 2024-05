Nowy DOOM jednak dla PlayStation? Zakulisowe informacje o dwóch projektach Microsoftu

Wedle nieoficjalnych informacji krążących po internecie, nowy DOOM może trafić również na PlayStation. Są też przecieki o State of Decay 3.

Tak, pamiętacie jeszcze tę serię gier o zombiakach? State of Decay 3 nadal powstaje, choć od niezwykle długiego czasu nie dostaliśmy nic konkretnego. Zacznijmy jednak od nowego DOOM-a.

DOOM i State of Decay 3 w jednym przecieku stali

DOOM (jakkolwiek będzie się teraz zwał) powraca, co niedawno potwierdzały wiarygodne przecieki. Teraz mamy nowe informacje, dzięki Jezowi Cordenowi, popularnego dziennikarzowi i hostowi podcastu The Xbox Two. Na pytanie jednego z internautów na temat szans, jakie nowy DOOM ma na ukazanie się na PlayStation, ten stwierdził jedynie, że ocenia je na “wysokie”.

Niestety, nie wiemy czy chodzi o czasową konsolową ekskluzywność, czy może raczej o debiut tego samego dnia na obydwu urządzeniach. Corden już wcześniej mówił, że Microsoft stara się iść w multiplatformę (co okazało się faktem), wydając coraz więcej także na sprzęty konkurencji. Rzekomo możemy doczekać się nawet debiutu nowego Halo i Gears of War na choćby PlayStation. DOOM miałby więc podzielić ich los, ale na razie to jedynie przecieki.

Znacznie ciekawiej brzmią informacje na temat State of Decay 3. Gra cały czas powstaje, a Unded Labs chce zaoferować zupełnie nowe podejście do rozgrywki. W samym sednie nadal będzie to survival z zombie apokalipsą, ale tym razem więcej akcentu postawiono na fabułę.

Z tego co słyszałem, w State of Decay 3 większy nacisk położono na fabułę […] Osobiście bardziej interesują mnie aspekty systemowe/survivalowe i słyszałem dobre rzeczy o oprawie wizualnej. – napisał Corden

Wedle źródeł dziennikarza, Starfield obecnie ma wcale nie trafić na PS5, wbrew wcześniejszym plotkom. Niemniej nie zostało najpewniej nic przesądzone, a wszystko jest w gestii Microsoftu.

