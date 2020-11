Doom odpalony na Nintendo Game & Watch. Czy kogoś to w ogóle dziwi?

Kultowy Doom został po raz kolejny odpalony na nietypowym sprzęcie. Fani elektronicznej rozgrywki nie przestają eksperymentować z klasykiem.

Kultowa strzelanka od id Software ma za sobą pewną bardzo nietypową tradycję. Gracze lubują się w odpalaniu Dooma na prymitywnych urządzeniach. Niedawno podzieliliśmy się z wami Zgubą uruchomioną na teście ciążowym, a teraz mamy coś nieco mniej imponującego, ale równie ciekawego.

Jeden z fanów gry uruchomił Doom na mini-konsolce Nintendo Game & Watch. Sprzęt i tak jest dość zaawansowany jak na poprzednie osiągnięcia graczy w dziedzinie odpalania gry na dowolnym sprzęcie posiadającym ekran, ale i tak robi to całkiem spore wrażenie. Zobaczcie sami.

Autor materiału wykorzystał kilka sztuczek i włamał się do systemu konsoli, aby uruchomić na niej kultową strzelankę. Rezultat nie imponuje płynnością i jakością oprawy, ale cóż… da się grać!

To nie jedyny udany eksperyment z Game & Watch. Okazuje się, że to niepozorne urządzonko ma całkiem spory potencjał do uruchamiania różnorakich treści. Poniżej możecie zobaczyć doskonale każdemu znany filmik odpalony na prymitywnej konsoli.

Finally finished porting Super Mario Bros 3 to the Nintendo Game & Watch! 🥳 (cc/@ghidraninja) pic.twitter.com/5iGY3wHUqt — Konrad Beckmann (@kbeckmann) November 20, 2020

Jak widać każdy sprzęt z nawet najbardziej prowizorycznym wyświetlaczem i zestawem podstawowych przycisków potrafi działać cuda. Kto wie jakie urządzenie będzie kolejnym celem domorosłych hakerów. Chyba nie ma już takiej wariacji, która mogłaby specjalnie zadziwić społeczność graczy.

Jakub Stremler Miłośnik kultury bardziej i mniej popularnej. Fan Hideo Kojimy, literatury weird fiction (Lovecraft, Poe, Ligotti!) oraz dobrej muzyki. Gra właściwie we wszystko. Od sandboxów, przez RPG, aż po tytuły indie z najgłębszych zakamarków Steam. Ceni sobie oryginalne pomysły, dobre, odważne historie i stronę artystyczną produkcji. Przygodę z grami rozpoczął od drugiego Turoka, przeszedł fazę zatwardziałego pecetowca, a następnie konsolowca, tylko po to, żeby skończyć jako gracz multiplatformowy. Miłośnik kultury bardziej i mniej popularnej. Fan Hideo Kojimy, literatury weird fiction (Lovecraft, Poe, Ligotti!) oraz dobrej muzyki. Gra właściwie we wszystko. Od sandboxów, przez RPG, aż po tytuły indie z najgłębszych zakamarków Steam. Ceni sobie oryginalne pomysły, dobre, odważne historie i stronę artystyczną produkcji. Przygodę z grami rozpoczął od drugiego Turoka, przeszedł fazę zatwardziałego pecetowca, a następnie konsolowca, tylko po to, żeby skończyć jako gracz multiplatformowy.