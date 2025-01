Doładowanie do PS Store o wartości 100 złotych za jedyne 84 zł

Uwielbiana promocja powróciła! Doładowanie do PS Store o wartości 100 złotych możecie kupić za 84 złote… to tak jakby wymienić mniej na więcej!

Jeśli chcecie kupić nowe (lub starsze) gry, opłacić abonament PlayStation Plus lub dokupić jakieś cyfrowe przedmioty bądź DLC do swoich ulubionych gier, najlepiej zrobić to za pomocą tanich doładowań do PSN. Wtedy, jeśli tylko zapragniecie mieć w cyfrowym portfelu 100 złotych, zapłacicie za nie jedyne 84 zł. Kusząca propozycja, prawda?

Spokojnie, jeśli nie chcecie wydawać tyle lub potrzebujecie więcej, możecie też zdecydować się na inne kwoty.

Wszystkie doładowania zrealizujecie w PS Store.