Nowa gra za darmo na Steam. Ponad 200 mln pobrań na innych platformach

Kto lubi gry społecznościowe, może sięgnąć po coś nowego w formacie free to play. 14 stycznia na platformie Steam pojawiła się nowość w postaci Play Together, która wcześniej była dostępna na urządzeniach mobilnych. Ta gra za darmo może się poszczycić ponad 200 milionami pobrań na całym świecie, a studio HAEGIN ma nadzieję, że komputerowa wersja jeszcze podbije ten wynik. Pierwsze opinie na Steam są całkiem niezłe i obecnie tytuł poleca 78% graczy, a na serwerze od samego startu siedzi ponad tysiąc osób. Zatem to dobry początek, więc zobaczcie szczegóły i pobierajcie za free.

Play Together – gra za darmo na Steam dzisiaj ma swoją premierę

Można powiedzieć, że Play Together to symulator życia, w którym tworzymy swoją postać, a następnie wkraczamy do świata pełnego aktywności. Już na etapie kreatora bohatera mamy sporo możliwości, dzięki różnorodności odcieni skóry, fryzur, typów sylwetki i kostiumów do wyboru. Następnie bierzemy się za urządzanie swojego domu, wybierając z szerokiej gamy stylów i koncepcji oraz niezliczonej liczby mebli. Co dalej? Pora zaprosić gości, czyli graczy z całego, na domową imprezę.

Deweloper podkreśla, że w Play Together czeka nas sporo atrakcji. Możemy np. pobawić się przy minigrach ze znajomymi. Twórcy wymieniają choćby Game Party, gdzie ostatni z 30 graczy wygrywa, Zombie Virus, Obby Race, Tower of Infinity, Fashion Star Runway, Snowball Fight czy Sky High.

Możemy oczywiście wyjść na powietrze i przykładowo zająć się łowieniem ryb, a na kijek złapiemy ponad 600 gatunków ryb w miejscach takich jak staw, morze, a nawet basen. Ponadto możemy łapać owady (ponad 300 gatunków) i jaszczurki, albo udać się na wykopywania skamieniałości dinozaurów i rzadkich diamentów. Wszystkie znaleziska można wyeksponować w swoim domu, by pochwalić się nimi przed znajomymi.

Żeby było jeszcze bardziej uroczo, w grze możemy wybrać sobie zwierzątko, które za nami podąża. Mogą to być m.in. szczeniaki, kocięta lub kucyki. Swojego pupila zabierzemy na spacer, lub na przejażdżkę samochodem, ponieważ w Play Together znajdziemy również pojazdy.

Play Together – pobierz za darmo na Steam

Zobaczcie trailer i gameplay z wersji Play Together na urządzenia Android oraz iOS:

Źródło: Steam