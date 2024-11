Dziś premiera jednego z największych seriali 2024 roku. Gdzie oglądać?

Diuna: Proroctwo to zdecydowanie jeden z najgłośniejszych i najbardziej oczekiwanych seriali 2024 roku. Dziś premiera 1. odcinka. Gdzie go obejrzeć?

Genialna kinowa seria od Denisa Villeneuve to współczesna klasyka science-fiction. W trakcie, gdy wszyscy czekamy na nowe informacje w sprawie trzeciej odsłony, w serwisie Max zadebiutował nowy serial.

Diuna: Proroctwo już dostępna na Max

Kinowe hity to jedna rzecz, a serialowe produkcje oryginalne druga. Współcześnie rynek streamingowy może przynieść o wiele większe przychody niż premiery w kinach, choć to oczywiście zależy od konkretnej pozycji. Serial Diuna: Proroctwo zapowiada się jednak na jedną z największych tegorocznych premier w streamingu.

W serwisie streamingowym Max zadebiutował 1. odcinek serialu Diuna: Proroctwo. Jest on dostępne do obejrzenia już teraz, lecz na kolejne epizody musicie poczekać. Każdy kolejny pojawiać się będzie co tydzień, w każdy poniedziałek. Łączne seria nie będzie jednak długa. Max poinformowało, że łącznie dostaniemy jedynie 6 odcinków, z czego ostatni zadebiutuje 23 grudnia 2024 roku.

Serial różni się przede wszystkim na osi czasu względem filmów. Sama historia zabiera nas na wiele lat wstecz, zanim w ogóle ktokolwiek usłyszał o Paule Atrydzie. Sam scenariusz wzorowany jest na powieści “Zgromadzenie żeńskie z Diuny” Briana Herberta i Kevina J. Andersona. Całość rozgrywka się na 10 000 lat przed historią pokazaną w filmach i głównej sadze książkowej. Obejrzymy historię dwóch sióstr, które walczą z siłami zagrażającymi przyszłości. To właśnie one ukształtują zakon znany później jako Bene Gesserit.

