Na Disney+ jedna z największych kinowych premier tego roku i w historii

Platforma Disney+ regularnie otrzymuje nowości. Już niebawem widzowie będą mogli zapoznać się z filmem Obcy: Romulus, który niedługo po kinowej premierze zadebiutuje właśnie w serwisie SVOD. Teraz jednak sprawdzicie inny hit prosto z kin.

Deadpool & Wolverine już na Disney+

Letnim boxofficem zawładnął Deadpool & Wolverine, czyli trzecia część przygód Ryana Reynoldsa w roli Deadpoola, znanego wszystkim superbohatera z niewyparzoną gębą. Tym razem na ekranie partneruje mu m.in. Hugh Jackman, który po latach powrócił jako Wolverine. Dwójka znanych bohaterów to chyba idealny powód, aby sprawdzić film, szczególnie że ten dostępny jest od dzisiaj w streamingu.

Warto zaznaczyć, że film w kinach poradził sobie wybornie, by nie rzec – historycznie. Obraz z kategorią “R” dla dorosłego odbiorcy zajął pierwsze miejsce w kategorii “najbardziej dochodowy film dla dorosłych wszech czasów”. To także drugi film z tą kategorią, któremu udało się wygenerować przychody ponad 1 mld dolarów. I wszystko to wśród dość mocno spolaryzowanych ocen krytyków. Ci w dużej mierze dawali mu pozytywne oceny, zwracając jednak uwagę na niedostatki fabularne.

Deadpool & Wolverine w serwisie Rotten Tomates ma 78% pozytywnych ocen recenzentów przy aż 94% pozytywnych głosach widowni. Jeśli więc sugerować się ocenami, także warto obejrzeć. Nawet jeśli szczególnie za kinem superbohaterskim nie przepadacie, choć polecam wcześniej obejrzeć poprzednie odsłony serii.

Źródło: Disney+