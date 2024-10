Jeden z największych hitów roku wkrótce na Disney+. Znamy datę premiery

Film Deadpool & Wolverine ma trafić do oferty Disney+ już w listopadzie 2024 roku. Oznacza to, że nie trzeba długo czekać, aby obejrzeć hit w domu.

Kiedy na streamingu będziemy mogli obejrzeć film Deadpool & Wolverine? Wierząc w zapewnienia serwisu Film Updates, już niedługo! Deadpool & Wolverine ma trafić do oferty Disney+ już 12 listopada 2024 roku. Jest to jednak data dla rynków amerykańskich, choć zazwyczaj te same produkcje powinny również i w Polsce pojawić się tego samego dnia. Na razie mówimy o nieoficjalnych informacjach.

‘DEADPOOL & WOLVERINE’ is coming to Disney+ on November 12. pic.twitter.com/oe1MDb4Ipq — Film Updates (@FilmUpdates) October 30, 2024

Kinowy hit z Ryanem Reynoldsem i Hugh Jackmanem w rolach głównych zaliczył w kinach historyczny boxoffice, szczególnie dla kina superbohaterskiego. Film wygenerował wpływy na poziomie 1,34 mld dolarów, co stanowi 20. najlepiej zarabiający film w historii. To także najlepiej zarabiający film przeznaczony dla dorosłych odbiorców oraz druga największa premiera 2024 roku. Same sukcesy, także i w Disney+ powinno udać mu się co najmniej kontynuować tak dobrą passę.

“Deadpool otrzymuje ofertę miejsca w Marvel Cinematic Universe od Time Variance Authority, ale zamiast tego rekrutuje wariant Wolverine’a, aby uratować swój wszechświat przed zagładą” – głosi opis fabuły.