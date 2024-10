Prezenty za darmo do Diablo IV. Wystarczy tylko się zalogować

Za codzienne logowanie się przez najbliższe dni do Diablo IV dostaniecie darmowe przedmioty. Prosta czynność, a nagroda warta świeczki.

Nieustannie rozwijane Diablo IV jest grą lepszą, niż sądzi wielu graczy, ale nadal niepozbawioną wad. Gracze wydają w grze miliony na kosmetyczne przedmioty, podczas gdy część z nich da się zgarnąć za darmo. Wystarczy tylko się logować.

Diablo IV z darmowymi nagrodami

Diablo IV w ostatnim czasie cieszy się jeszcze większym zainteresowaniem, głównie przez niedawny debiut dodatek Vessel of Hatred. Oczekiwane DLC przyniosło zmiany w balansie rozgrywki, ale przede wszystkim nowości. Wśród nich trzeba wyróżnić nową klasę postaci oraz kolejny rozdział historii osadzonej w tym ponurym świecie. To jednak nie koniec atrakcji, bo z okazji zbliżającego się Halloween, Blizzard przygotował dla graczy kolejne niespodzianki.

Przede wszystkim każdy posiadacz gry, o ile będzie logował się do gry codziennie od 29 października do 1 listopada, otrzyma bezpłatne przedmioty kosmetyczne. Łącznie przygotowano ich aż cztery, z czego najbardziej wyróżnia się nowy wierzchowiec. Jedno zalogowanie dziennie to jedna nagroda. Proste, ale trzeba pamiętać o systematyczności.

29 października: wierzchowiec Żywiciel Samotnika

wierzchowiec Żywiciel Samotnika 30 października: trofeum wierzchowca Pochodnia Płonącego Ichoru

trofeum wierzchowca Pochodnia Płonącego Ichoru 31 października: trofeum wierzchowca Fiolka Samotnika

trofeum wierzchowca Fiolka Samotnika 1 listopada: pancerz wierzchowca Uprząż Samotnika

Cukierek albo rzeźnia 🍖🎃



Grajcie w #DiabloIV od 29 października do 5 listopada, by wziąć udział w makabrycznych wydarzeniach w grze dostępnych przez ograniczony czas i zdobyć nagrody.



Szczegóły tutaj: https://t.co/wcUKH1nmNo pic.twitter.com/S7D5vjfQ6z — Diablo_PL (@Diablo_PL) October 22, 2024

“Mroczne Obchody” to również nowa gra “Cukierek albo rzeźnia” opierająca się na losowych modyfikatorach rozgrywki w kapliczkach podziemi. Wprowadza to dość sporą różnorodność rozgrywki, więc warto powrócić do expienia na piekielnych pomiotach. Na oficjalnym blogu Blizzarda znajdziecie więcej informacji.

Źródło: Blizzard