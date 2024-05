Grajcie za darmo w Diablo IV. Idealny moment, bo gra dostała “najlepszą aktualizację w historii”

Darmowa wersja próbna Diablo IV dostępna jest do pobrania za sprawą cyfrowych sklepów dystrybucji na różnych platformach. Idealny moment na przetestowanie rozgrywki, która znacząco odbiega teraz od tego, co było na samym początku.

14 maja na serwery hitu Blizzarda trafiła wielce wyczekiwana aktualizacja, która jednocześnie otworzyła grę na gigantyczne ulepszenia w jej fundamentach. Tym samym pozycja otrzymała 4. już sezon zatytułowany “Łupy na Nowo”. Przyznam, że idealnie oddaje on istotę zmian. Te dotyczą bowiem przede wszystkim zdobywania, dostosowywania i ulepszania nowego lootu. Zmiany dotyczą zarówno Sfery Wieczności, jak i Sfery Sezonowej.

Wykorzystajcie nowe funkcje przebudowanego systemu przedmiotów: hartowanie i doskonalenie, aby zmienić okazałe ostrze w siejącą postrach siłę. We wszystkich rangach świata Piekielny Przypływ odradza się na nowo: zabijajcie plugastwa, aby wypełnić wskaźnik zagrożenia, przez co Piekielni obiorą was za cel. Stańcie do walki u boku Żelaznych Wilków – zaprawionej w bojach kompanii najemników, której celem jest poskromienie demonów.

