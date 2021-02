Do sieci wyciekł szereg informacji o Diablo 2 Resurrected! Gra zaoferuje klasyczne doświadczenie w nowym wydaniu i powinna zadowolić fanów oryginału.

BlizzCon startuje już dziś wieczorem. Na wielkiej konferencji Blizzard ujrzymy wiele gier, a lista zapowiedzi wyciekła do Internetu.

To będzie bardzo intensywny weekend dla graczy i nie przesadzę jeśli powiem, że od tej konkretnej konferencji może zależeć przyszłość relacji Blizzarda z graczami. Firma zaliczyła przez ostatnie lata sporo wpadek wizerunkowych i pora się zreflektować.

Tak się składa, że nadchodzący remake Diablo 2 może odegrać w tym kluczową rolę. Do sieci wyciekły szczegóły rzeczonego projektu.

Do Diablo 2 Resurrected zawita sporo usprawnień

Użytkownik PracticalBrush12 udostępnił na Reddicie post, w którym omawia zmiany, które ujrzymy w grze. Jest ich sporo, ale nie będą nachalne i gra pozostanie w dużym stopniu wierna oryginalnemu doświadczeniu z 2000 roku.

Po pierwsze, gra zadziała na nowym silniku. Zagwarantuje on rozgrywkę w 60 FPS z oprawą 3D. Co ciekawe, sam feeling rozgrywki ma być identyczny względem tego, co mogliśmy uświadczyć w oryginale. Gracze otrzymają też możliwość przełączania się między odświeżoną a starą grafiką w locie.

Odnowienia doczeka się też oprawa audio i wstawki filmowe, z których słynie Blizzard. Dodatkowo gra ma zachować swój mroczny charakter. Aspekty audiowizualne powinny zadowolić fanów oryginalnej produkcji.

Modyfikacji doczeka się też oczywiście rozgrywka. Gracze mogą chować nieużywany ekwipunek do dzielonej skrytki, usprawniono liczenie statystyk i porównywanie przedmiotów, a na dokładkę nie będziemy musieli być online, żeby cieszyć się grą. Będzie ona wymagała tylko jednokrotnego logowania.

Diablo 2 Resurrected ma ukazać się na wszystkich większych platformach łącznie z Nintendo Switch. Blizzard zadbał też o system cross-save’ów. Oznacza to, że będziemy mogli – przykładowo – ogrywać D2 na PC, a potem zabrać naszą postać w podróż pociągiem i kontynuować przygodę na Switchu.

Blizzard rzekomo udostępni graczom testową wersją alfa, a premiera powinna odbyć się jeszcze w tym roku. Dokładną datę poznamy na zbliżającej się konferencji.

Użytkownik, który podzielił się przeciekiem to bardzo, ale to bardzo wiarygodne źródło. PracticalBrush12 ujawnił wszystkie prezentacje z Nintendo Direct przed konferencją oraz zdradził istnienie Ghost Recon: Breakpoint i Persona 5: Strikers na długo przed ich prezentacją. To jeden z niewielu insiderów, którzy są praktycznie nieomylni. Wątpię, aby jego informacje okazały się fałszywe, jednak ostatecznie przekonamy się o tym na BlizzConie.

Jakub Stremler Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu.