Demon’s Souls na PS5. Pojawiły się pierwsze recenzje, wiemy czego się spodziewać

Oceny wystawione Demon’s Souls na PS5 jednoznacznie odpowiadają na pytanie czy warto było czekać.

Studio Bluepoint Games nie zawiodło oczekiwań graczy, produkcja póki co otrzymuje rewelacyjne noty. Zestawienie dotychczasowych werdyktów prezentuje się następująco:

The Gamer: 100%

Game Informer: 93%

GameSpot: 90%

Millenium: 90%

4Players.de: 90%

Screen Rant: 90%

Eurogamer Italy: 90%

Co chwalą redaktorzy? Grafika zachwyca a optymalizacji nie można niczego zarzucić. Tytuł nadal jest bardzo wymagający ale jednocześnie sprawia olbrzymią satysfakcję. Ścieżka dźwiękowa dopełnia całości, świetnie korespondując z tym co widzimy na ekranie. Dodatkowo czasy ładowania są bardzo krótkie. To genialna gra akcji z elementami RPG, nie rozczarowująca w zasadzie na żadnej płaszczyźnie.



Kilka wad na które zwrócono uwagę obejmuje zbyt wysoką cenę jak na remake, brak nowej zawartości w stosunku do oryginału i nieco archaiczną formułę rozgrywki do której należy się przyzwyczaić. Tych kilka uchybień jednak niewiele zmienia. Oceny Demon’s Souls wystawione przez growych dziennikarzy udowadniają, że użytkownicy PS5 otrzymali arcydzieło.

Bartłomiej Balcerzak Miłośnik staroszkolnych gier RPG takich jak Baldur's Gate czy Planscape Torment a jednocześnie nowszych przedstawicieli tego gatunku z Mass Effectem na czele. Miłośnik staroszkolnych gier RPG takich jak Baldur's Gate czy Planscape Torment a jednocześnie nowszych przedstawicieli tego gatunku z Mass Effectem na czele.