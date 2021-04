Niby zwykła okładka z Demons Soul’s, ale ona dosłownie ożyła [WIDEO]

Użytkownik serwisu Reddit pochwalił się filmem z animowaną okładką gry Demon’s Souls na konsolę PS5. Przy pomocy technologii ożywił scenę z przodu pudełka. Efekt końcowy powala na kolana.

Twórczość fanów gier nigdy nie przestanie mnie zadziwiać. Jeszcze niedawno pisaliśmy o odtworzeniu śmiercionośnego noża z Mortal Kombat. Teraz mamy do zaprezentowania coś po prostu nie z tego świata. Niejaki Dion42o wyanimował okładkę Demon’s Souls, a następnie przeniósł ją do prawdziwego świata.

Ciężko jest uwierzyć własnym oczom. Wielu może pomyśleć, że gracz podłożył do środka ekran dużego smartfona lub tabletu, ponieważ byłoby to najprostsze. Przy takim rozwiązaniu nie otrzymalibyśmy widocznej perspektywy przy zmianie kąta ujęcia. Na czym polega w takim razie to, co widzimy na powyższym wideo?

Jak gracz stworzył efekt z okładki Demons Soul’s

Sam autor przyznał, że cały proces zajął mu około 2 dni pracy. Cała magia polegała na odpowiednim montażu nagranego przez siebie filmu w After Effects i wcześniejszej obróbki w Photoshopie.

Warto wspomnieć, że osiągniecie podobnej rzeczy jest możliwe na wiele sposobów. Dzisiaj popularne silniki służące do tworzenia gier wideo posiadają wsparcie dla tak zwanej technologii AR. Dzięki niej możemy dowolnie nakładać cyfrowe obrazy na świat widziany przez np. kamerę naszego telefonu. Takie rozwiązanie sprawiłoby, że moglibyśmy się tym bawić w czasie rzeczywistym, dlatego nie zdziwię się, jeżeli zaraz ktoś ten pomysł wykorzysta.

Michał Wieczorek Od najmłodszych lat pasjonat game devu i największy w Polsce fanboy Nintendo. Oprócz tego hobbistycznie kolekcjonuje dużo niepotrzebnych, geekowskich gadżetów. Co weekend student game designu. Od najmłodszych lat pasjonat game devu i największy w Polsce fanboy Nintendo. Oprócz tego hobbistycznie kolekcjonuje dużo niepotrzebnych, geekowskich gadżetów. Co weekend student game designu.