Ten kultowy zabójca najpewniej zmierza do Dead by Daylight. Chyba nie muszę go przedstawiać

Wygląda na to, że do Dead by Daylight trafi dodatek z Pinhead’em z serii Hellraiser. Twórcy gry podzielili się wymowną zapowiedzią DLC.

Sieciowy horror od Behaviour Interactive to niezaprzeczalny hit. Ogromna baza graczy pozwala nie tylko na utrzymanie serwerów, ale też na wprowadzenie licencjonowanej zawartości inspirowanej najsłynniejszymi markami grozy. W grze znajdziemy takie tuzy jak chociażby (problematyczny) Piramidogłowy, Leatherface czy Nemesis z Resident Evil. Wkrótce do mrocznej alei sław może dołączyć jeszcze jeden kultowy stwór.

Twórcy gry udostępnili krótki teaser, który ma zapowiadać kolejne rozszerzenie do Dead by Daylight. Widzimy na nim stary telewizor, na którym wyświetlają się nieczytelne obrazki. Możemy jednak dostrzec coś na wzór kwiatków, które przewijają się w serii Hellraiser. Co więcej, w prawym górnym roku ekranu można zauważyć liczbę 1987, czyli rok, w którym ukazał się pierwszy film z tego cyklu.

Wygląda więc na to, że w Dead by Daylight pojawi się Pinhead. Jakby nie patrzeć, postać ta idealnie pasuje do DbD. Jego znakiem szczególnym są przecież łańcuchy, których w grze nie brakuje.

Na potwierdzenie tej praktycznie pewnej już teorii musimy jeszcze trochę zaczekać. Niemniej jeśli gracie w DbD, możecie chyba szykować się na otwarcie wrót piekieł. Cenobici mogą wkrótce wkroczyć na serwery gry.