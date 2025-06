Gra od twórców Dead by Daylight ponownie do zdobycia za darmo

Roguelite od twórców Dead by Daylight znów jako gra za darmo! Wystarczy kilka kliknięć, by dodać What the Fog do swojej biblioteki Steam.

Gra What the Fog była już wcześniej dostępna za darmo, ale jeśli wtedy ją przegapiłeś, to teraz masz drugą szansę. Produkcja od twórców Dead by Daylight wróciła w ramach specjalnej promocji na platformie BHVR, gdzie za darmo odbierzesz klucz Steam. Wystarczy założyć konto BHVR, połączyć je z kontem Steam oraz wyrazić zgodę na otrzymywanie maili reklamowych. Na szczęście zgodę możesz wycofać zaraz po odebraniu gry.

What the Fog jako gra za darmo

Co to właściwie za tytuł? What the Fog to dwuosobowa kooperacyjna gra akcji typu roguelite, w której gracze trafiają do przeklętej planszówki osadzonej w uniwersum Dead by Daylight. Na miejscu muszą wspólnie walczyć z falami potworów, zbierać punkty krwi, naprawiać generatory i uciekać przez otwierane drzwi wyjściowe. Każda rozgrywka oferuje inne wyzwania i losowe układy map, a tempo akcji nie pozwala na chwilę oddechu.

Jak odebrać grę za darmo?

Wejdź na stronę: account.bhvr.com Zaloguj się lub załóż konto Połącz profil BHVR z kontem Steam W ustawieniach konta zezwól na wiadomości marketingowe Odbierz darmowy klucz i aktywuj go na Steam Jeśli chcesz, możesz natychmiast wyłączyć zgody marketingowe

Tytuł nie jest dostępny za darmo bezpośrednio na Steam, ale zamiast tego otrzymujecie klucz na tę platformę, więc po jego aktywacji wszystko działa klasycznie – możecie korzystać do woli ze swojej cyfrowej biblioteki. Z promocji mogą skorzystać również osoby, które wcześniej nie odebrały gry przy pierwszej fali rozdawnictwa.

Źródło: BHVR