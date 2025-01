Po kolejnej porażce PlayStation rośnie nadzieja na Days Gone 2. Studio pracowało nad projektem

Ostatnio Sony skasowało kolejne dwie gry-usługi. Wśród nich był wyczekiwany przez fanów studia Bluepoint Games projekt będący ich pierwszą autorską grą, a nie tylko odświeżeniem. Okazało się, że chodziło o God of War w formie gry-usługi. Tak samo firma zakopała nadzieje na nowy tytuł od Bend Studio, autorów Days Gone.

Days Gone 2 może powstać?

W tym miejscu warto przypomnieć, że mówimy o szalenie pozytywnie odebranej przez graczy produkcji, która niestety spotkała się na starcie z mocną krytyką ze strony mediów i dość przeciętnymi ocenami. Days Gone dla krytyków było niewypałem, ale dla graczy jedną z najlepszych gier ery PS4. Skoro więc ma tak wielką liczbę fanów, to czemu nie dostaliśmy kontynuacji? W końcu “dwójka” powstawała – zgodnie z “wyciekniętym” slajdem – ale rozwój nie trwał długo, bo Sony ubiło tę markę.

Dość powiedzieć, że odkąd tylko korporacja skasowała kontynuację, reżyser i scenarzysta oryginalnej gry nie mogą wybaczyć swoim szefom tego, jak potraktowano ich przed laty. Podobno Days Gone było dla Sony wielkim niewypałem, a nadzieja na “dwójkę” umarła dość szybko. Bend Studio oddelegowano do wieloletniego rozwoju nowej, militarnej gry-usługi. Projekt ten niedawno skasowano.

Nic więc dziwnego, że wśród graczy dominuje nadzieja. Jest to bowiem wielka szansa na to, że Days Gone 2 mogłoby w końcu powstać. Skoro firma skasowała nową grę Bend Studio, o ile nie pracują oni nad większą liczbą projektów, to właśnie DG2 mogłoby zadowolić fanów, którzy od tak dawna domagają się powrotu do tego świata. Na forum ResetEra wielu internautów wyśmiewa Sony za kasowanie tyle gier i utopienie takich pieniędzy w niewypały. “Bend tracący te wszystkie lata, kiedy mogli zrobić świetny sequel Days Gone, jest cholernie bolesne” – pisze jeden z komentujących. “Tak więc przez cały ten czas Bend mógł pracować nad sequelem DG i nawet gdyby się nie udał, nie kosztowałby tyle pieniędzy, co ta porażka” – pisze inny.

W komentujących da się wyczuć nadzieję, ale też niepewność. Sony przyznało, że nie zamierza zamykać tego dewelopera. Zamiast tego oddeleguje go do kolejnych projektów. Cała nadzieja w tym, że studio ma pomysł na “dwójkę”.

