Sony postanowiło zrobić sobie „żarcik” z graczy, bo wycenione na 10 dolców ulepszenie Days Gone Remastered nie dotyczy wersji z PS Plus.

W kwietniu 2021 roku Sony pokusiło się o naprawdę dobrą ofertę dla graczy posiadających abonament PlayStation Plus. W jego ramach mogli oni wtedy zgarnąć bez dodatkowych opłat Days Gone. Tytuł ten jest powszechnie uwielbiany przez graczy, ale za to nienawidzony przez Sony (choć może coś się zmienia w tej kwestii).

Days Gone Remastered za 10 dol. nie dla PS Plus

Days Gone Remastered zaoferuje, że się tak wyrażę, „bezpieczną ilość nowości”. Deweloperzy nieznacząco poprawiają oprawę, skupiając się także na dorzuceniu kilku całkiem fajnych rzeczy. Oznacza to przede wszystkim tryb, który w grze powinien być od początku, polegający na walce z rosnącymi w siłach hordami. Do tego gra dostaniemy lepszy tryb fotograficzny, tryb dla speedrunnerów, dodatkowe przedmioty czy opcję permadeath. Nieźle, a do tego za dodatkową opłatą w cenie 10 dolarów dla posiadaczy podstawowej edycji. Zaraz, wróć – dla posiadaczy podstawowej edycji, ale nie z PS Plus.

PlayStation potwierdziło niestety, że jeśli zgarnęliście tytuł w ofercie Plusowej, będziecie musieli go kupić po pełnej cenie raz jeszcze, jeśli zależy Wam na nowościach w remasterze. Nie zadziała tu możliwość uiszczenia 10 dolarów, aby po prostu dokupić te rzeczy w formie DLC. Zamiast tego trzeba wydać pełne 49,99 dolców.

To niestety nic nowego. Horizon Zero Dawn Remastered również nie współdziałało z edycją podstawowej gry z PS Plus. Można więc było się tego spodziewać. Kolejną łyżką goryczy jest też fakt, iż ulepszone Days Gone kupicie wyłącznie w wersji cyfrowej. Nie będzie sprzedaży fizycznej.

Źródło: PushSquare