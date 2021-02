Days Gone zadebiutuje na PC! W kolejce na komputery są kolejne exclusivy Sony

Liczba gier na wyłączność Sony znów spadła. Days Gone już wiosną pojawi się na PC. To początek monetyzacji dawnych hitów.

W przeszłości chyba każdemu z nas zdarzyło się pomarudzić na jakże okrutną politykę gier na wyłączność stosowaną przez Sony. Najlepsze exclusivy wciąż są przetrzymywane na PS4/PS5. Jednak małymi kroczkami wszystko zmierza ku lepszemu, a na pewno dla właścicieli PC.

Days Gone już wkrótce na PC

W rozmowie z dziennikarzami GQ Magazine, szef SIE zdradził, że mają wiele ekskluzywnych tytułów, które niedługo zadebiutują na komputerach osobistych. Pierwszym w kolejce jest Days Gone.

A co z grami PlayStation na PC? Począwszy od Days Gone wiosną tego roku, wydamy całą masę gier. Jim Ryan, szef Sony Interactive Entertainment

Premiera przygodowej gry akcji planowana jest na okres wiosenny, więc w ciągu maksymalnie 4 miesięcy. I na tym nie skończy się pomniejszanie liczby gier ekskluzywnych Sony. Niebiescy chcą zaprezentować „szerszej publice” swoje najlepsze dzieła. Jim Ryan zapytany o to, co zmieniło się w ich podejściu do wydawania gier, powiedział:

Myślę, że zmieniło się kilka rzeczy. Znajdujemy się teraz, na początku 2021 roku, z naszymi studiami deweloperskimi i tworzonymi przez nie grami w lepszej kondycji niż kiedykolwiek wcześniej. Szczególnie w drugiej połowy cyklu PS4 nasze studia stworzyły wspaniałe, świetne gry. Jest okazja, by zaprezentować te wspaniałe gry szerszej publiczności i docenić ekonomię tworzenia gier, która nie zawsze jest prosta. Koszt tworzenia gier rośnie z każdym cyklem, wraz z poprawą jakości własności intelektualnej. Wzrosła również nasza łatwość udostępniania go właścicielom innym niż konsole. Jest to więc dla nas dość prosta decyzja.

Za ładnymi słowami i chęcią wyjścia do innych graczy, kryje się rzecz jasna monetyzacja gier. Sony może pozwolić sobie na wydanie starszych tytułów na PC. W końcu fani konsoli PS4 w większości ograli już przykładowo Horizon Zero Dawn czy Days Gone, więc wpływy ze sprzedaży gry są coraz mniejsze. Decyzja o tym, by wydać kolejne gry poza ich platformą jest tak prosta, jak powiedział to Jim.

Jakie inne gry ekskluzywne PS4|PS5 pojawią się na PC?

Co może kryć się za tą „masą gier” szykowanych na PC? Dam sobie wyciąć Waszą nerkę, że do tłoczni wpadnie m.in. Demon’s Souls. Na pierwszym trailerze gry znalazła się informacja o tym, że wersja PC wyskoczy po upłynięciu ekskluzywności. Jestem niemal przekonany, że Returnal również pojawi się na czerwonym dywanie pod desktopem.

Nie liczcie jednak na to, że na Steam wkrótce zobaczycie God of War, Spider-Man lub The Last of Us II. To kompletnie inny kaliber. Aby sukcesywnie sprzedawać najnowszą generację konsoli, musza zostawić sobie kilka „gier przetargowych”.

