Zadbaj o bezpieczeństwo i wygodę z darmowym VPN od Planet VPN

Darmowy VPN i to gwarantujący pełne bezpieczeństwo i anonimowość? Tak, jest to możliwe z Planet VPN, narzędziem dostępnym nie tylko na PC czy laptopy, ale również i urządzenia mobilne.

Szukającego darmowych narzędzi VPN, możemy natknąć się na mnóstwo ofert i okazji, które zazwyczaj kończą się tak, że nic nie jest za darmo. Tutaj jednak wkracza Planet VPN – cały na biało. Aplikacja umożliwia prawdziwie darmowe korzystanie z rozwiązań sieci prywatnej, dbając jednocześnie o bezpieczeństwo użytkowników.

Darmowy VPN dla Windows i urządzeń mobilnych

Sam byłem niejednokrotnie zmuszony do tego, aby skorzystać z popularnego rozwiązania, lecz szukanie faktycznie działających aplikacji VPN (wirtualnej sieci prywatnej) przypomina próby znalezienia igły w stogu siana. Dotychczas przynajmniej, bo obecnie najlepszym tego typu narzędziem jest Planet VPN. Twórcy chwalą się przede wszystkim czterema zasadami, których bezwzględnie przestrzegają. Powodów, dla których warto skusić się na zainstalowanie aplikacji, jest jednak więcej.

Surowa polityka braku logów

Potężne szyfrowanie dysku twardego na każdym serwerze na całym świecie

Brak konieczności rejestracji lub podawania danych osobowych

Brak ograniczeń ruchu, czasu lub przepustowości

Darmowe narzędzie Planet VPN możecie bez problemu pobrać na urządzenia mobilne oraz systemu z systemem Microsoft Windows. Nie ma nic prostszego, bo należy jedynie udać się pod poniższe linki, zależnie od Waszego sprzętu.

Aby w pełni korzystać z tego narzędzia, należy założyć konto w serwisie, lecz jest ono całkowicie bezpłatne, a jego założenie trwa zaledwie kilka chwil. Następnie należy zalogować się za pomocą danych otrzymanych na adres e-mail i możemy bez problemu korzystać z dobrodziejstw Planet VPN.

Czemu warto sięgnąć po darmowy VPN?

Producent chwali się, że jego rozwiązanie korzysta z najszybszego przesyłu danych na rynku, co gwarantuje nam szybkość działania. Jest jednak inna sprawa, znacznie ważniejsza z punktu widzenia internautów – bezpieczeństwo. Planet VPN przestrzega surowej zasady braku logów, przez co Wasze dane nigdy nie trafią do stron trzecich. Co ciekawe, na ich serwerach stosowane jest również zaawansowane szyfrowanie dysków twardych. Zainstalowanie i używanie narzędzia gwarantuje pełną anonimowość w sieci, gdy Wasz adres IP jest ukrywany, a Wy podłączacie się do darmowych punktów dostępu zlokalizowanych w innych krajach (wybrane punkty w wersji darmowej).

W ten sposób nikt nie będzie Was śledził, powstrzymacie optymalizowane do użytkownika reklamy oraz nie musicie się przejmować hakerami, którzy czają się choćby w otwartych sieciach wi-fi. VPN to także idealne rozwiązanie do omijania cenzury – wiele części internetu nie jest dostępnych dla internautów z innych krajów. Dzięki Planet VPN ominiecie tę zasadę, otrzymując dostęp do większej ilości treści. Nie musicie się przy tym martwić żadnymi problemami – producent wyposażył narzędzie w tzw. kill switch, który natychmiastowo zatrzymuje transfer w przypadku utracenia połączenia.

Darmowa wersja aplikacji umożliwia korzystanie z pełnego przesyłu danych, bez ograniczeń w transmisji czy ruchu w sieci. Mamy do wyboru łącznie aż 60 krajów dostępu, co jest akurat bardzo dużą liczbą. Planet VPN jawi się więc na połączenie bezpieczeństwo i wysokiej klasy, a do tego bez potrzeby uiszczania choćby złotówki.

