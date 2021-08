Czas założyć ogrodniczki. Zabójczo i kolorowo w darmowym wydarzeniu w Hitman 3

Twórcy wprowadzili nowe darmowe wydarzenie do Hitman 3. Akcja przenosi się do ogrodów posiadłości Dartmoor, gdzie Agent 47 musi zinfiltrować kolejne cele. Nie brakuje nowych lokacji i kolorowej flory.

IO Interactive ostatnio nas bardzo rozpieszcza. W lipcu pisaliśmy o darmowej lokacji Marrakesz do Hitman 3, a od wczoraj mamy do dyspozycji nowe wydarzenie: Dartmoor Garden Show. Rozszerzenie jest darmowe i na stałe dla wszystkich posiadaczy tytułu – niezależnie od platformy na jakiej grają. Co więcej, gracze bawiący się w darmowej wersji próbnej mają możliwość sprawdzenia eventu do 17 sierpnia bieżącego roku.

Tym razem Agent 47 wraca do rezydencji znanej z podstawki gry, jednak głównym miejscem zabawy są cztery różne ogrody. Biorą one udział w konkursie na najlepiej zrobioną kompozycję botaniczną. Wszystkie mają charakterystyczne elementy i są utrzymane w różnych stylach. Naszym zadaniem, niezmiennie, będzie zlikwidowanie trzech nowych celów – w tym przypadku są to sędziowie wspomnianego konkursu.

Oprócz nowych lokacji, przedmiotów i sposobów wykonania kontraktu, do odblokowania czeka na nas również unikalna skórka dla głównej postaci. Całość jest utrzymana w ciepłej, pogodnej atmosferze. Niech tylko Was to nie zmyli – w końcu to Hitman 3. W rozszerzeniu pojawią się trujące żaby, które raczej nie wykorzystamy w celach pacyfistycznych.

Najnowsze rozszerzenie do Hitmana 3 podzielone jest na 3 różne tryby. Pierwszy z nich: Eskalacja, w której ważne postacie są wybierane losowo. Tryb Determistyczny daje trochę więcej kontroli, likwidując przy tym czynnik losowy. Natomiast ostatni: Kontrkaty pozwala na tworzenie własnych wyzwań i narracji. Jest to więc wybór, w którym ma się w pełni kontrolę nad przebiegiem wydarzeń.