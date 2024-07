Już teraz możecie sprawdzić bez opłat kilka gier w ramach Xbox Free Play Days. Tym razem do naszego użytku oddano 3 darmowe gry, a wśród nich znajduje się niezaprzeczalnie jedna z większych premier ubiegłego roku. Jeżeli lubicie otwarte światy, bujną roślinność i wspaniałą grafikę, to ta produkcja zdecydowanie przypadnie wam do gustu. Co powiecie na ogranie kilku produkcji w ciągu weekendu zupełnie bez jakichkolwiek opłat? Pora odpalić konsolę.

Darmowe gry na weekend w ramach Xbox Free Play Days

Powoli wchodzimy w nowy weekend, a to oznacza, że przed nami nowa porcja gier za darmo. Tym razem mowa oczywiście o ofercie Xbox Free Play Games. W ramach cotygodniowej aktualizacji my możemy przez kilka dni pograć w darmowe gry, które akurat zostały udostępnione. To idealna okazja do tego, żeby sprawdzić, czy dany tytuł przypadnie nam do gustu — zanim wydamy na niego kasę. Co nowego przygotowano dla nas na najbliższe dni?

Poniżej znajdziecie krótką listę trzech pozycji, które możemy ograć za darmo:

Avatar: Frontiers of Pandora

Park Beyond

PGA Tour 2K23

Aby zagrać w wymienione pozycje, musimy mieć aktywny abonament Xbox Game Pass Core lub wyższą wersję (np. Ultimate).

Szczególnie na Avatar: Frontiers of Pandora warto zwrócić swoją uwagę. Produkcja pojawiła się na rynku pod koniec ubiegłego roku i zebrała pozytywne oceny. Gra była chwalona zwłaszcza za przepiękny i otwarty świat. Od strony wizualnej produkcja prezentuje się jako jedna z najładniejszych gier na rynku.

Aby w to zagrać, macie czas do 28 lipca — przewidziano darmowy okres na 5 godzin gry. Pozostałe produkcje są dostępne do końca weekendu.

Źródło: purexbox.com