Symphonia do odebrania za darmo. Gra, która zadziała nawet na wieloletnim sprzęcie

Każdy chyba lubi dostawać darmowe gry, prawda? GOG Galaxy przez najbliższe dni rozdaje platformówkę Symphonia. Uwaga, jest to oferta limitowana czasowo, dlatego radzimy się pospieszyć.

Na przypisanie do swoich bibliotek macie czas do 19 lipca, do godziny 15:00. Bez wątpienia warto, ponieważ Symphonia to stosunkowo nie tak stara platformówka 2D, w której pokierujemy skrzypaczką pragnącą wbić się na wyżyny kariery muzycznej. Poniżej możecie zobaczyć trailer produkcji:

Bez wątpienia twórcy gry mieli swój własny, nietypowy pomysł na ten tytuł. Jak możemy przeczytać na stronie karty produktu:

Wciel się w skrzypaczkę i obudź gigantyczny, opuszczony świat w tej niezwykle poetyckiej platformówce! Używając skrzypiec i smyczka, poruszaj się w kierunku jądra królestwa, aby zrozumieć swoją rolę w tym wszechświecie i zagrać najlepszy koncert! – fragment opisu Symphonia na GOG Galaxy

Grę Symphonia możecie odebrać, przechodząc pod ten link.

Warto tez wspomnieć, że omawiana w newsie produkcja należy do takich, które uruchomią się na starszym lub po prostu słabszym sprzęcie. Poniżej możecie zobaczyć minimalne wymagania systemowe:

System operacyjny: Windows 7/8/10

Procesor: Intel lub AMD Dual Core at 2 GHz albo lepszy

Pamięć RAM: 2 GB

Karta graficzna: Intel Graphics 4400 lub lepsza

Dysk: 1,1 GB wolnego miejsca

Jeżeli Waszym obiektem poszukiwań często są darmowe gry, zachęcamy do zaglądania do naszego działu promocji. Aktywnie działamy tam, aby informować Was na bieżąco na temat najlepszych growych okazji.