Ograliście już setki gier za darmo? Macie na to ostatni moment

Festiwal Steam Next Fest 2024 dobiega końca już dziś o godzinie 19:00. Są to więc ostatnie godziny na ogranie gier za darmo w formie demo!

To chyba jeden z najlepszych festiwali typu Next od dawna. W ramach kolejnej odsłony cyklicznego wydarzenia mogliśmy ograć (w zasadzie to możemy nadal) za darmo setki gier, w tym największe premiery zmierzające na Steam. Wśród nich nie zabrakło potencjalnych hitów i gier, które już przed debiutem cieszą się sporą popularnością. Niestety, coś się kończy, a coś… no właśnie.

Steam Next Fest 2024 dobiega końca. Gry za darmo dostępne w ramach demonstracyjnych wersji próbnych przestaną być aktywne, tak samo i serwery tytułów sieciowych. Jeśli więc chcieliście sprawdzić przed premierą Delta Force, intrygujące Exfil, The Anix Unseen czy Sand, nadal możecie to zrobić. Tylko że czasu jest już niewiele, bo wydarzenie kończy się dziś o godzinie 19:00 czasu polskiego.

Za dużo do wyboru i nie wiecie, na co się zdecydować? Pomożemy, przypominając listę najciekawszych tytułów do sprawdzenia. Teraz nie ma wiele czasu, więc lepiej ograć coś, co po prostu warto sprawdzić niż siedzieć w katalogu i nie móc się zdecydować.

Najciekawsze gry za darmo w formie demo na Steam Next Fest 2024:

Trochę więc tego jest. Jeśli macie jeszcze dzisiaj sporo czasu, to dobrze. Jeśli nie, polecam wybierać te gry, które budzą Waszą największą ciekawość. Koniecznie podzielcie się w komentarzach produkcjami, które przekonały Was do siebie dzięki festiwalowi!

Źródło: Steam