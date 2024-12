Promocja na Xbox Game Pass na PC i konsole. 40% taniej bez VPN i sztuczek!

Chcecie kupić tani Xbox Game Pass? To się świetnie składa. W sklepie Instant Gaming znajdziecie świetne promocje na abonament, dzięki którym zaoszczędzicie nawet do 40 procent. To wszystko bez VPN i dziwnych sztuczek.

Tani Xbox Game Pass. Obniżki nawet do -40%

Czy warto kupić abonament Game Pass? Zdecydowanie tak. Daje nam dostęp do dużej biblioteki gier, a także grania online na konsolach. W przypadku niektórych wariantów możemy też liczyć na dostęp do gier na premierę, jak miało to miejsce np. z okazji Call of Duty: Black Ops 6. Słowem, abonament bardzo się opłaca i to niezbędnik do grania na Xboksach, a nawet PC.

Wszystkie najciekawsze oferty na abonament znajdziecie poniżej:

Dzięki promocji będziecie mogli nabyć wybrany abonament w świetnej cenie. Jak sami widzicie, w ofercie są zarówno oferty dla konsolowców, jak i graczy na PC. Jaki abonament Game Pass opłaca się najbardziej? Świetną ofertą jest oczywiście Xbox Game Pass Ultimate. Dzięki niemu będziecie mogli korzystać z biblioteki gier na PC i konsolach.

Źródło: Instant Gaming