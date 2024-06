Czesław Michniewicz wróci do Ekstraklasy? Padła jasna deklaracja byłego selekcjonera

Były selekcjoner reprezentacji Polski, czyli Czesław Michniewicz, pozostaje obecnie bez pracy. Po przygodnie z kadrą i krótkim epizodzie na Bliskim Wschodzie trener nie objął jeszcze żadnej drużyny. W jednym z programów na żywo pojawił się temat jego powrotu do Ekstraklasy. Padła jasna deklaracja ze strony trenera. Chyba wszystko jest już jasne.

Powrót do Ekstraklasy? Czesław Michniewicz komentuje

Od jakiegoś czasu nie sposób znaleźć Czesława Michniewicza na którejkolwiek ławce trenerskiej. Ex-selekcjoner zaliczył przygodę z reprezentacją i dość krótki epizod w Arabii Saudyjskiej. Od tego czasu nie objął żadnego klubu. Obecnie można go spotkać na live’ach Kanału Zero, gdzie znalazł się w gronie ekspertów na turniej Euro 2024. Luźna atmosfera programu sprzyja zadawaniu różnych pytań, które niekoniecznie związane są z turniejem. Do tej pory nie zabrakło wątków m.in. z Mundialu w Katarze, czy innych epizodów kariery trenerskiej Michniewicza.

Czy Czesław Michniewicz planuje wrócić na ławkę trenerską? 🤔



To jednak nie wszystko, bo pojawił się też temat przyszłości. Jeden z dzwoniących widzów postanowił zapytać się byłego selekcjonera o jego ewentualny powrót do rodzimej piłki klubowej. Czy trener zamierza objąć jakiś klub z polskiego podwórka? Oto odpowiedź:

Nie planuję na razie powrotu do polskiej ligi, będę starał się szukać pracy za granicą i zobaczymy, jaki będzie tego efekt. Czesław Michniewicz

To, przynajmniej na razie, ucina jakiekolwiek spekulacje dotyczące objęcia przez niego któregoś z zespołów rozgrywających mecze w najwyższej klasie w Polsce. Nie wykluczone mimo wszystko, że za jakiś czas temat pojawi się ponownie. Ciekawe, jak wypali kariera za granicą.

