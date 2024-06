Kosecki krytykuje Ekstraklasę. Zawodnik użył mocnych słów

Kosecki nie przebiera w słowach. Padło na Ekstraklasę

Ekstraklasa to żaden poziom i nie ma jej co porównywać do innych lig — w takich słowach Kosecki skomentował rodzime rozgrywki w jednym z ostatnich programów w sieci. Były zawodnik nie kryje swojej pogardy do Ekstraklasy i uważa, że żadna gwiazda tej ligi nie ma szans w starciu w poważniejszych rozgrywkach.

Kontrowersyjnie? Owszem, zresztą niczego innego po tej postaci nie mogliśmy się spodziewać. Rzućcie okiem na pełną wypowiedź:

Najlepszy piłkarz ekstraklasy hahahah

co gość ma podkrętke jak nasi starzy, że gdyby nie kolano. Sam bym uwierzył, żeby nie to, że miałem przyjemność oglądać. pic.twitter.com/lfNotZPr8n — Greg (@gr3gor_g3) June 16, 2024

Jak oceniacie słowa byłego piłkarza? Faktem jest, że rodzima Ekstraklasa nie należy do piłkarskiej czołówki, nie ma z tym co dyskutować. Czy jednak aby na pewno takie słowa powinien wypowiadać piłkarz, który nie ma przecież na koncie zbyt wielu sukcesów? Jasne, podnosił puchary i mistrzostwa w barwach warszawskiej Legii, jednak nigdy nie był ani gwiazdą ligi, ani też czołową jej postacią.

Źródło: Twitter