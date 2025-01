Cyberpunk 2077 znowu zachwyci grafiką. 4K i 120 FPS na RTX 5080

Cyberpunk 2077 jeszcze piękniejszy. To zasługa nowego RTX’a

Nowe karty graficzne NVIDII wzbudziły spore emocje. Są mocne, a na dodatek nie kosztują tak dużo, jak spodziewali się niektórzy. No dobra, najpotężniejszy RTX 5090 to ogromny wydatek, ale na przykład model 5080 został już wyceniony nieco rozsądniej. Zupełnie, jak gdyby firma wzięła przykład z problemów, które miały miejsce w poprzedniej generacji GPU. Teraz jednak czas na zachwyty nad ich wydajnością — co powiecie na nową jakość zabawy z polskim Cyberpunk 2077?

To szalenie wymagająca gra, która robi dobry użytek z wielu technologii graficznych, m.in. Ray Tracingu. A tak się składa, że sprawdzi się idealnie w parze ze wspomnianym RTX 5080. Gra ma zadziałać w najwyższych ustawieniach graficznych i rozdzielczości 4K, jednocześnie utrzymując 120 klatek obrazu. Brzmi epicko? Pewnie, że tak. Tyle tylko, że jest tu pewien haczyk.

Chodzi oczywiście o zastosowanie DLSS. Ten w swojej czwartej generacji będzie niezbędny do uruchomienia gry z tak dużą wydajnością. Jasne, dla wielu graczy to strzał w dziesiątkę — jednak nie wszyscy są zadowoleni. Nie brak głosów, że takie coś to zwyczajne “oszukiwanie” i sztuczne pompowanie specyfikacji wymaganej przez gry, aby finalnie i tak musiały używać skalowania obrazu.

Wiele wskazuje na to, że DLSS nie jest już tylko dodatkiem, a coraz częściej wymaganym aspektem grania w gry. Nie tylko to — podobnie kreuje się sprawa z FSR od AMD. Przyszłość gier to skalowanie obrazu? Na to wychodzi.

