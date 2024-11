Przyszły rok będzie kluczowy dla kontynuacji Cyberpunka 2077. Kiedy możliwa premiera?

CD Projekt RED zamierza dwukrotnie zwiększyć liczbę pracowników oddelegowanych do prac nad Cyberpunk 2077 Orion w 2025 roku. Jak przekłada się to w stosunku do możliwej premiery?

Ostatnio CD Projekt RED przyznało, że Wiedźmin 4 wszedł już do fazy pełnej produkcji, co oznacza, że w studiu praca wre. Zresztą, nie tylko nad tym tytułem pracują weterani RPG-ów, bo jednocześnie powstaje także sequel Cyberpunka.

Cyberpunk 2077 Orion – co z możliwą premierą?

Przy czym nad nowym “wieśkiem” pracuje obecnie około 400 twórców, a nowy Cyberpunk powstaje przy udziale dokładnie 64 deweloperów. Dysproporcja jest więc ogromna, ale nie jest też niczym dziwnym. W końcu CDPR odpowiednio ustaliło swoje priorytety, najpierw chcąc powrócić do świata z uniwersum Wiedźmina, aby później pracować zarówno nad kolejnym Cyberpunkiem, jak i dalszymi odsłonami nowej trylogii.

W trakcie jednego z ostatnich spotkań finansowych Karolina Gnas, wiceprezeska ds. relacji inwestorskich, została zapytana o to, czy mniejsza liczba twórców projektu Orion (nowego Cyberpunka) stanowi powód do zmartwień. Jej zdaniem absolutnie “nie”.

Obecny rozmiar zespołu odpowiada naszym potrzebom, a w przyszłym roku planujemy jeszcze bardziej zwiększyć jego liczebność. Do końca przyszłego roku planujemy podwoić liczebność zespołu. – przyznała Gnas

Oznacza to, że pod koniec 2025 roku nad Orionem pracować będzie co najmniej 120 osób. To nadal mniej niż Wiedźmin 4, ale jednak mówimy o sporym zastrzyku sił, który może stanowić kluczowy moment dla gry w jej obecnej, wczesnej fazie. Dodatkowa siła robocza może więc sugerować, że oczekiwane RPG mogłoby w ciągu roku przejść do kolejnej fazy prac. To z kolei sugeruje nam możliwą datę premiery, choć są to czyste spekulacje. Cyberpunk 2077 Orion może trafić na rynek najwcześniej w 2028 roku, ale bardziej realistycznie można patrzeć na 2029 rok. Także no… kolejno generacjo, witaj!

Źródło: tech4gamers