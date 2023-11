Wyjątkowy mod do Cyberpunka 2077 przywraca 100 NPC-ów wyciętych przed premierą

Moder wrzucił niedawno na Nexus Mods bardzo fajną modyfikację, która wyróżnia się na tle innych. Przywraca bowiem ona to, co z gry przed premierą zostało usunięte. To zdecydowanie mod, którym powinni zainteresować się fani immersji i zwiedzania Night City. Choć nie chodzi tu stricte o samo miasto, to jednak mod zdecydowanie odmienia jego oblicze.

Autor przywrócił bowiem 100 postaci niezależnych, które CD Projekt RED najpewniej usunął tuż przed premierą Cyberpunk 2077. Jednocześnie warto zauważyć, że chodzi tu wyłącznie o „tło”, czyli wszystkie postacie tłumu, z którymi nie ma interakcji. Dlatego nie liczcie, że któraś da Wam nowe zadanie bądź podzieli się niesłyszaną dotąd ciekawostką.

Nie oznacza to także, że nagle gęstość tłumu magicznie Wam się zwiększy. Jak wiemy, ta opcja obecna w ustawieniach gry, jest jedną z najchętniej „obniżanych” przez graczy, bo gęstość tłumu ma bardzo duży wpływ na liczbę fpsów. Jeśli jednak cieszycie się ustawieniem „max”, z modem nie będzie ich więcej. Modyfikacja po prostu zwiększa różnorodność tłumu, więc rzadziej spotykać będziemy te same postacie. To z kolei może mocno wpłynąć na immersję.

Jeżeli brzmi to dla Was ciekawie i nie pogardzicie ciekawą modyfikacją, możecie pobrać ją z tego miejsca, klasycznie już ze strony Nexus Mods.