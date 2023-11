Co powiecie na nocną imprezę z Johnnym Silverhandem lub innymi bohaterami gry Cyberpunk 2077? Specjalna modyfikacja stworzona przez fanów sprawia, że możemy wybrać się na tańce do jednego z klubów Night City. Nie będziemy tam jednak sami. Naszymi towarzyszami będą bohaterowie znani z gry. O ile oczywiście jeszcze żyją.

Cyberpunk 2077 idzie na imprezę

Night City cieszy oko neonami i duszę wraz z ciałem licznymi klubami. Co zrobić, gdy podczas gry zechcemy udać się na imprezę? Oferta nocnego życia w Cyberpunk 2077 jest… dość średnia. Do tej pory brakowało opcji interakcji z bohaterami np. poprzez wspólne imprezowanie. Doskonale pamiętamy, jak cieszyły nas telefony od Romana w GTA 4. Co, jednak gdyby móc udać się na tańce z Johnnym Silverhandem lub np. Panam?

Niektórzy fani zdecydowanie oczekiwali takiej opcji, dlatego stworzyli specjalną modyfikację do gry. Za sprawą moda o nazwie Dance off możemy oddać się tanecznej rozrywce wspólnie ze znanymi bohaterami. Może to być Johnny Silverhand, Panam, Solomon Reed i wiele innych postaci. Istnieją jednak pewne warunki. Bohaterowie Ci musieli zostać utrzymani przy życiu, no i muszą pałać do nas jakąś sympatią.

Modyfikacja jest do pobrania z niezawodnej strony NexuMods. Jak widać, nawet po kilku latach od premiery można wzbogacić grę o nowe doświadczenia RPG. Szkoda, że tych zabrakło w rozbudowanej formie od początku. Niby tworzymy postać, odgrywamy rolę, ale czegoś w tym wszystkim jednak zabrakło. Nie jest to wszak poziom interakcji znany z serii Mass Effect czy Baldur’s Gate 3. Lepsze to, niż nic.