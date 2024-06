Grafika w Cyberpunk 2077 na granicy możliwości. Tak pięknej gry jeszcze nie widzieliście

Wielka szkoda, że Cyberpunk 2077 jest ostatnim dziełem CD Projekt RED opartym na ich autorskim rozwiązaniu REDEngine. Silnik ten nie tylko sprawował się naprawdę nieźle, ale miał potencjał na coś znacznie, znacznie większego. Teraz jednak studio opiera się na Unreal Engine 5, więc nie znaczy to, że będzie “brzydziej”.

Cyberpunk 2077 z przepiękną oprawą

Niedawno w sieci pojawiły się nowe filmy pokazujące kolejne graficzne wodotryski w grze. Tym razem opierają się one na świeżych modach wizualnych, poprawiających znacznie wiele kluczowych dla końcowego efektu czynników. Dzięki temu dostaliśmy prawdziwy pokaz możliwości nawet nie tylko samego silnika, ile tego, co potrafią stworzyć moderzy.

Jednym z najciekawszych modów graficznych jest DreamPunk, który opiera się na całkowitym usprawnieniu oprawy. Na kanale YouTube NextGen Dreams pojawił się dłuższy gameplay z najnowszej wersji modyfikacji. Nie trzeba wcale długo się przypatrywać, aby zrozumieć, skąd ten zachwyt. Twórcy modyfikacji przemodelowali oświetlenie, cienie i warunki pogodowe, ulepszając je do stopnia przypominającego rzeczywistość. Dodano również niestandardowe LUT dla SDR i HDR, ulepszone śledzenie promieni i śledzenie ścieżek i wiele więcej.

Jeśli to robi na Was wrażenie, równie dużego szoku możecie spodziewać się przy kompilacji modów Real City i najnowszej wersji Ultra Plus Better Path Tracing mod. W grze poprawiono path tracing, optymalizację przy jego wykorzystaniu oraz mnóstwo mniejszych detali, które łącznie powodują zaskakująco solidny efekt. Wideo dostępne jest nawet w jakości 8K, więc polecam obejrzeć właśnie w ten sposób, aby w pełni zrozumieć potęgę modów.

Obecnie CD Projekt RED rozwija przede wszystkim Wiedźmina 4. Jednocześnie powstaje także sequel Cyberpunka 2077 o roboczej nazwie Orion. Niestety, nie wiemy zbyt wiele o grze, a i produkcja wydaje się trwać jeszcze długi czas.

Źródło: wccftech