Co z Cyberpunkiem 2077 ulepszonym dla PS5 Pro? CD Projekt RED odpowiada

Jedna z najbardziej technologicznie postępowych i doskonałych gier ostatnich wielu nie doczeka się łatki ulepszającej jej do pełnego działania z PS5 Pro. To dość dziwaczna, choć może i zrozumiała decyzja deweloperów, którzy postanowili najpewniej skupić się na swoich nowych grach, zamiast wracać do poprzednich.

Czy Cyberpunk 2077 dostanie ulepszenia dla PS5 Pro?

Zresztą, podobnie wygląda sytuacja z Wiedźminem 3. Wielu graczy w ostatnim czasie przypomniało sobie o bugu, którego nie sposób się pozbyć bez wczytania save’a sprzed jego wystąpienia. Otóż w totalnie losowy sposób postać Geralta ma między nogami wiszący… młotek kowalski. CD Projekt RED zapytane przez redakcję IGN o potencjalną aktualizację i eliminację buga (w końcu błąd ten występuje od premiery gry) stwierdziło, że nie ma takich planów.

W podobnym kontekście utrzymano odpowiedź w związku z wersją “PS5 Pro Enhanced” Cyberpunk 2077. Ich tytuł nie otrzyma żadnych ulepszeń. Oznacza to brak wsparcia dla poprawionych funkcji ray-tracing, lepszej jakości oprawy wizualnej, a także wsparcia skalowania rozdzielczości PSSR.

We currently have no plans for PS5 Pro patch — Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) November 20, 2024

Brak dalszego wsparcia dla CP77, a nawet niechęć do zlikwidowania irytującego buga jeszcze z Wiedźmina 3 to wyraźna sugestia, że CD Projekt Red woli się skupić na swoich nowych grach. Oznacza to, że praca nad Wiedźminem 4 wrze, a to akurat dobra wiadomość.

Źródło: Twitter