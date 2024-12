Nowa aktualizacja Cyberpunk 2077 już dostępna. Kompletna lista zmian i nowości

W sieci pojawiło się już wyszczególnienie zmian i nowości dorzuconych do Cyberpunk 2077 wraz z aktualizacją 2.2. Jest nieźle, ale to nadal brak wsparcia PS5 Pro.

Ponad 100 nowych opcji customizacji, możliwość korzystania ze zmiany lakieru CrystalCoat w kolejnych samochodach czy siedzący na miejscu pasażera Johnny, na żywo komentujący sytuację w mieście, a do tego wszystkiego wisienka na torcie – wiele poprawek do trybu foto!

Cyberpunk 2077 z najnowszą aktualizacją 2.2

Na wstępie warto zaznaczyć, że autorami najnowszej aktualizacji do bestsellerowego RPG-a od polskiego studia nie jest samo CD Projekt RED, a zewnętrzne studio Virtuos Games. To oni postawili na umożliwienie graczom lepsze “wyrażanie siebie”, co zresztą ma być motywem przewodnim całego patcha. Zmian jest sporo, w tym kilka kluczowych dla niektórych odbiorców, choć nic, co wprowadziłoby rewolucję stricte w rozgrywce.

Najwięcej nowości dostał m.in. tryb fotograficzny. Gracze mogą teraz swobodniej korzystać z samej kamery, łatwiej dostosowując jej położenie. Pojawiła się opcja korzystania z widoku “z drona”. Ponadto da się również zmieniać proporcje obrazu, choć tylko na PC (przez ograniczenia techniczne konsol). Sam tryb tworzenia i customizacji zyskał mnóstwo dodatkowych opcji, w tym specjalny suwak z losowaniem wyglądu postaci czy pojedyncze elementy kosmetyczne.

Twórcy zadbali również o umożliwienie korzystania z technologii CrystalCoat (pierwotnie zarezerwowanej tylko dla samochodów marki Rayfield) dla innych marek. Oznacza to, że teraz fani pojazdów Herrera, Mizutani, Quadra i Villefort mogą zmieniać “w locie” kolor lakieru. Co ciekawe, przekłada się to na samą rozgrywkę. W ten sposób możemy na przykład zmylić policyjny pościg. Pojawiła się też zupełnie nowa opcja TwinTone – skanowanie przejeżdżających samochodów i zastosowanie ich koloru na nasz pojazd. To o tyle ważne, że teraz nasze podróże będą ciekawsze; raz na jakiś czas na fotelu pasażera ma pojawiać się Johnny, komentując niektóre wydarzenia.

Kluczowe zmiany w aktualizacji 2.2:

Technologia Rayfield CrystalCoat™, z początku zaprojektowana z myślą o pojazdach Rayfield, została rozszerzona na inne marki. Gracze mogą teraz zmieniać lakier na pojazdach Herrera, Mizutani, Quadra i Villefort. Wskazówka: Używaj funkcji CrystalCoat™, by zmylić gliny i obniżyć swój poziom poszukiwania przez NCPD.

Kiroshi przedstawia TWINTONE™! Funkcja CrystalCoat™ zyskuje popularność, a TWINTONE™ wyniesie lakierowanie pojazdów na wyższy poziom. Zeskanuj samochód optyką Kiroshi, otwórz zakładkę TWINTONE™, a następnie zapisz kolorystykę pojazdu za niewielką opłatą. Po tym będziesz mieć możliwość wybrania danej kolorystyki z bazy TWINTONE™ w menu CrystalCoat™. Znajdziesz tam również bazowe gamy kolorów dla wszystkich pojazdów kompatybilnych z CrystalCoat™, a także unikalne gamy wyłącznie dla modelu pojazdu, z którego zostały skopiowane. Należy pamiętać, że klonowanie kolorystyki nie jest możliwe w przypadku pojazdów, które są powiązane z zadaniami, należą do NCPD lub są niekompatybilne z technologią CrystalCoat™.

Wszystkie pojazdy kompatybilne z funkcją CrystalCoat™ i TWINTONE™ są oznaczone ikoną puszki spreju na stronie Autofixer.

Dziesięć pojazdów z ulic Night City, o które najczęściej prosiliście, jest teraz dostępnych do zakupu za pośrednictwem Autofixera: Mizutani Shion MZ1 Mizutani Shion Targa MZT Thorton Galena GA32t Thorton Colby CST40 Archer Quartz EC-L r275 Quadra Type-66 640 TS Quadra Type-66 680 TS Mahir Supron FS3-T Villefort Deleon V410-S Coupe (wymagane Widmo wolności) Mizutani Hozuki MH2 (wymagane Widmo wolności)

Po akcie pierwszym, podczas podróży V autem, Johnny będzie teraz od czasu do czasu pojawiał się na siedzeniu pasażera, by skomentować bieżące wydarzenia lub na nie zareagować.

Ulepszyliśmy tryb fotograficzny, dodając kilka opcji, o które prosiła nasza społeczność: Kamera drona jest teraz kamerą swobodną, a nie kamerą orbitalną, wyśrodkowaną na V. Zwiększono zasięg kamery. Pełna kolizja (WŁ./WYŁ.) – opcja ta określa, czy kamera będzie uwzględniać kolizje obiektów w grze. Blokada kamery (WŁ./WYŁ.) – kamera blokuje się, by gracz mógł uniknąć przypadkowego kliknięcia i zniszczenia ujęcia. Kamera precyzyjna (WŁ./WYŁ.) – spowalnia kamerę, by ułatwić celowanie. Format obrazu (Tylko na PC. Zrzuty ekranu w niestandardowej rozdzielczości nie są dostępne na konsolach. Systemy konsolowe mogą eksportować obrazy jedynie w standardowym formacie 16:9.) Zakładka z postaciami: dodaj do zdjęcia aż do 3 NPC-ów, wybierając ich z listy ponad 20 postaci. Możesz spersonalizować ich pozycję, pozę i wyraz twarzy. Zakładka z oświetleniem: pozwala dodać i dostosować źródła światła. Naprawiono wizualne błędy związane z głębią ostrości. Dodano suwak intensywności efektów.

SmartFrames™ od Kiroshi pozwala graczom wyświetlać zrzuty ekranu z trybu fotograficznego dzięki interakcji z ramkami w mieszkaniu V. Przejrzyj swoją kolekcję zdjęć w nowej zakładce Galeria, która znajduje się obok Dziennika, Drzazg i Tarota. Galeria pobiera obrazy w formacie .png z folderu zrzutów ekranu na komputerze lub z galerii konsoli.

Resztę zmian, w tym poprawki dla części zadań i przemodelowanie niektórych systemów znajdziecie w tym miejscu.

Źródło: cyberpunk.net