Crash Bandicoot 5 anulowany przez gry-usługi? Activision woli zarabiać na mikrotransakcjach

Crash Bandicoot 5 nie powstanie przez brak mikrotranskacji?

Gry singlowe mają to do siebie, że często to właśnie ten rodzaj produkcji staje się najbardziej kultowy. Mamy przecież genialne Baldur’s Gate 3, nowe odsłony przygód Spider-Mana czy choćby God of War. Mocna, wciągająca fabuła dla jednego gracza i brak trybów online czy szeroko zakrojonej monetyzacji po premierze. Gracze to uwielbiają, wydawcy niekoniecznie — mogą przecież zarabiać tylko na sprzedanych egzemplarzach, a nie na skórkach, dodatkach i innych elementach.

I najpewniej to sprawiło, że gra Crash Bandicoot 5 została anulowana. Jak podaje Liam Robertson, historyk branży gier w swoim najnowszym raporcie, twórcy z Toys for Bob mieli być w trakcie tworzenia nowej odsłony kultowej serii. Gra została jednak anulowana za sprawą Activision, które wolało wspierać gry-usługi. Co ciekawe, gra mogła być wymarzonym sequelem dla miłośników PlayStation — miał się w niej pojawić kultowy Spyro:

Ja bym to kupił – podobnie, jak miliony innych graczy. Niestety, monetyzacja jednoosobowych platformówek jest trudna. Zwłaszcza gdy jest to gatunek raczej dla starszych miłośników gier. Doskonale wiemy, że dzisiaj młodzi gracze mają już sporo swoich “ulubionych” produkcji, które niekoniecznie polegają na tym, o co w Crashu chodziło od samego początku.

Jak oceniacie decyzję Activision? Moim zdaniem to ogromna strata. Z drugiej strony, prawa rynku są nieubłagane..

Źródło: videogameschronicle.com