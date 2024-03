Kontynuacja legendarnej platformówki 3D z lat 90. ma być w fazie rozwoju. Latający kolega Crasha powróci?

Wiarygodny informator, a zarazem youtuber twierdzi, że Microsoft wraz ze studiem Toys for Bob pracują już nad kolejną odsłoną serii Spyro. Spyro 4 ma być w fazie rozwoju od 4 miesięcy.

Guy Eh, wiarygodny informator zajmujący się głównie grami Crash Bandicoot oraz Spyro twierdzi, że niezapowiedzianym tytułem, nad którym studio Toys for Bob współpracuje z Microsoftem, jest kolejna gra z serii Spyro the Dragon. Choć trylogia Spyro: Reignited była świetna, minęło sporo czasu, odkąd fioletowy smok otrzymał własną dedykowaną grę, a nie tylko pojawiał się jako postać epizodyczna w nowszych odsłonach Crasha. Fani od dłuższego czasu desperacko pragnęli zobaczyć nową produkcję stricte o Spyro i zakładali, że będzie to kolejny projekt, nad którym pracuje Toys for Bob. Te nadzieje zostały jednak tymczasowo rozwiane, gdy deweloper ogłosił, że przechodzi na status niezależny. Chociaż było to niezaprzeczalnie świetne posunięcie biznesowe dla Toys for Bob (biorąc pod uwagę wszystkie zwolnienia, które miały miejsce po przejęciu Activision Blizzard przez Microsoft), to w tym samym czasie przekreśliło nadzieje na Spyro 4.

Microsoft Xbox i Toys for Bob pracują nad Spyro 4

Niedawno okazało się jednak, że MS oraz Toys for Bob doszli do porozumienia, zgodnie z którym kolejna gra studia zostanie sfinansowana przez giganta z Redmond, co natychmiast dało nadzieję na powrót pociesznego smoka. Gdy tylko obie firmy poinformowały o tej umowie, anonimowe źródła, w tym youtuber Canadian Guy Eh, pojawiły się z informacją, że Spyro 4 jest w fazie rozwoju. Guy dodał przy okazji, że ten rozwój rozpoczął się zaledwie w styczniu tego roku, więc na premierę platformówki raczej trochę sobie poczekamy, choć jej oficjalna zapowiedź może nastąpić już w przyszłym tygodniu.

Seria gier Spyro sięga pierwszej konsoli PlayStation

Seria gier Spyro to ikoniczna franczyza w świecie gier wideo, która zyskała ogromną popularność od swojego debiutu w 1998 roku. Głównym bohaterem tej serii jest Spyro, mały fioletowy smok o wielkim sercu i ogromnej odwadze. Grając jako Spyro, gracze przemierzają różnorodne światy, zbierając klejnoty, zwalczając wrogów i ratując swoich przyjaciół. Pierwsza gra z serii, “Spyro the Dragon”, została wydana na konsolę PlayStation i szybko zdobyła uznanie za swoją innowacyjną rozgrywkę, kolorową grafikę i uroczych bohaterów. Kontynuacje, takie jak “Spyro 2: Gateway to Glimmer” i “Spyro: Year of the Dragon”, również odniosły ogromny sukces, dodając nowe elementy rozgrywki i rozwijając historię świata Spyro. Seria Spyro zyskała także nową popularność dzięki remasterom, takim jak “Spyro Reignited Trilogy”, która odświeżyła klasyczne tytuły z nowoczesną grafiką i udoskonaloną rozgrywką, umożliwiając nowym pokoleniom graczy odkrycie magii świata Spyro. Poza samymi grami, seria Spyro doczekała się także komiksów, seriali animowanych i różnych towarów, co dowodzi trwałego wpływu tej kultowej marki na kulturę popularną.

