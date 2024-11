Control 2 to RPG akcji. Poznaliśmy sprzedaż Alana Wake’a 2

FBC: Firebreak jest najnowszą grą od Remedy, która do graczy trafić ma już w 2025 roku. Będzie to jednak gra o mniejszej skali, kooperacyjna przygoda multiplayer osadzona w tym samym uniwersum, co Control i Alan Wake. Dobrze chociaż, że zagramy w PS Plusie i Xbox Game Pass. To jednak nie wszystko, co przygotowuje fiński deweloper.

Control 2 grą w nowym dla Remedy gatunku

Już przy okazji Alana Wake’a 2 Remedy postawiło na gatunek, który do tej pory był im obcy. Jak zresztą pisałem w naszej recenzji, tytuł ten jest “kolejną grą Remedy, bodaj najlepszą z dotychczasowych w szerszym kontekście. Problem z nią jest taki, że niczym dzieła Lyncha czy Kafki nie jest dla każdego. Twórcy zrezygnowali z kingowskiego podejścia do mas, przedstawiając twór, jaki oni chcieli po prostu stworzyć. I chwała za to, że im się udało”. Bezpośrednio przełożyło się to niestety na sprzedaż.

Ta, od premiery, nie była szczególnie imponująca, choć twórcy z pewnością się tego spodziewali. Dzieła firmy zarabiają raczej długodystansowo, ale jak do tej pory udało się sprzedaż ponad 1,8 mln kopii AW2. Idzie więc znacznie gorzej niż polskiemu Silent Hill 2 Remake, które w zaledwie 3 dni od debiutu przebiło barierę miliona egzemplarzy. Remedy chyba niespecjalnie się tym przejmuje, bo nadal zamierza rozwijać autorskie uniwersum.

Tym samym dowiedzieliśmy się, że tak jak AW 2 było dla Remedy pierwszym horrorem, tak Control 2 będzie pierwszą grą z istotnymi elementami RPG. Twórcy nie pokusili się o zbyt wiele szczegółów, twierdząc jedynie, iż to “action RPG”. Nie wiemy więc, co to dokładnie oznacza, ale z pewnością możemy oczekiwać tytułu bardziej rozbudowanego od pierwszej części. Przypominam, że powstaje także Max Payne Remake.

Źródło: VGC