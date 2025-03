Tak wygląda nowa gra twórców Alana Wake’a. FBC: Firebreak zadebiutuje w Xbox Game Pass i PS Plus

FBC: Firebreak to pierwszy tak odważny pomysł Remedy Entertainment na wydanie gry skupionej wyłącznie na rozgrywce multiplayer. Co ciekawe, to premiera w PS Plus i Xbox Game Pass naraz!

Remedy obecnie pracuje nad kilkoma naprawdę nieźle zapowiadającymi się projektami. Zasadniczo potwierdzono fakt powstawania Alana Wake’a 3, a także coraz bardziej zaawansowane prace nad Control 2. Najbliższą premierą studia i tak wydaje się zestaw remake’ów dwóch pierwszych odsłon serii Max Payne. A nie, wróć – jest też coś znacznie mniejszego, czyli FBC: Firebreak.

FBC: Firebreak na nowym gameplay trailerze

Jest to spin-off Control osadzony w tym samym uniwersum, a nawet w tej samej lokacji – budynku Federalnego Biura Kontroli. Tym razem jednak gracze wcielą się w specjalną ekipę wysłaną w celu uprzątnięcia tego, co tam zaszło. A zaszło wiele, bo różne istoty i przedmioty wydostały się na zewnątrz, przez co nigdzie nie jest bezpiecznie i zagrożenie czeka na każdym rogu.

Z okazji wczorajszego Future Games Show Remedy Entertainment pokazało nowy zwiastun z elementami rozgrywki. Widać na nim sporo dynamicznej akcji w widoku FPP. Gra skupiona jest wokół trybu kooperacji. Tym lepiej, że już na premierę ma być dostępna naraz w Xbox Game Pass i PS Plus! To idealny pomysł na to, aby przekonać graczy.

Materiał zobaczycie poniżej, ale jeszcze warto wspomnieć o jednym. Twórcy, którzy zaskoczyli wszystkich niezwykle solidną jakością oprawy Alana Wake’a 2 (i tym samym bardzo wysokimi wymaganiami) obiecują, że tym razem tytuł ma wyglądać świetnie, ale nie będzie potrzebował komputera rodem z NASA. Niestety, konkretnych wymagań jeszcze nie mamy.

