Premiera Concord. Jak radzi sobie nowy FPS?

Na próżno szukać Concord na szczytach rankingów sprzedaży i wśród najpopularniejszych gier na PC czy PS5. Nowy FPS od Sony na kilka godzin przed premierą (o 19:00) prezentuje raczej biedne statystyki. Nie ma go w TOP 200 kupowanych gier na PlayStation 5, a i nie sposób znaleźć go w czołówce Steamowych produkcji, które znalazły się na listach życzeń. Jest słabo, jednak ciężko się dziwić — gra nie budziła powszechnie emocji przed premierą, dlatego taki stan rzeczy mógł być do przewidzenia. A jak prezentują się noty wystawiane grze?

Serwis GameRant wystawił produkcji 3.5 na 5 – czyli nie tak źle. Gra jest chwalona za szybkie tempo, dynamiczną akcję i świetną grafikę. Wśród minusów wymieniono brzydki styl graficzny postaci oraz relatywnie mało zawartości jak na start. Gorzej jest w przypadku recenzji serwisu game8. Tam produkcja dostała 56 punktów, a autor napisał, że jest “obrzydliwa, lepiej zagrajcie w coś innego”.

No to jak, szykujecie się na odpalenie Concord? Obecnie nie wygląda to zbyt obiecująco. Na pewno warto zwrócić uwagę na graficzną stronę produkcji. Ta prezentuje się naprawdę dobrze, a wersja na PS5 gwarantuje nam rozdzielczość 2160p z zachowaniem stabilnych 60 klatek na sekundę.

Źródło: gamerant.com