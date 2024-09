Gracze Concord masowo wrócili do gry. Wszystko przez... platynowe trofeum

Koniec Concord. Gracze walczą o platynowe trofeum

Decyzja o wyłączeniu serwerów Concord nie powinna nikogo dziwić, ale fakt, że nastąpiła tak szybko, jest bardzo zaskakujący. Najnowsza produkcja Firewalk Studios ukazała się na rynku 23 sierpnia 2024 roku. Ledwie kilkanaście dni później internet obiegła informacja o planowanym zakończeniu tej produkcji przez Sony. Wszystko przez katastrofalne wyniki sprzedaży. Produkcja rozeszła się łącznie w liczbie 25 000 sztuk na PS5 i PC. Od premiery notowała też beznadziejne liczby aktywnych graczy online, rzadko kiedy przekraczając kilkaset osób na Steam.

No ale o zakończeniu istnienia gry na rynku już wiemy. Wyłączenie serwerów nastąpi 6 września, a póki co… sporo graczy postanowiło wrócić do tej niesławnej produkcji. Ma to miejsce w przypadku wersji na PS5 i chodzi oczywiście o platynowe trofeum. Już niedługo produkcja stanie się całkowicie niegrywalna, dlatego część graczy chce za wszelką cenę zdobyć wszystkie dostępne trofea. To jedyna taka okazja!

Co ciekawe, społeczność obrała ciekawą taktykę. Kilka trofeów to osiągnięcia związane z konkretnymi poziomami reputacji. Pucharki otrzymamy za osiągnięcie 10. poziomu, 50. i 100. Jak zrobić to względnie szybko? Taktyka jest prosta – gracze dołączają do trybu Concord’s Rivalry i skaczą z poziomów sceny, aby mecz zakończył się jak najszybciej, a w zamian gracze otrzymają XP, aby awansować.

Jeżeli zależy wam na platynie, to macie ostatnie dni na jej zdobycie.

Źródło: mp1st.com