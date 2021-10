W Chernobylite zapolujemy na przerażające potwory. Gra dostała pierwsze, darmowe DLC

Polskie Chernobylite dostało właśnie pierwsze, zupełnie darmowe DLC o nazwie „Monster Hunt”. Gracze będą musieli zmierzyć się z przerażającymi monstrami.

Chernobylite to być może lekko niedoceniona, ale naprawdę udana produkcja polskiego The Farm 51. Twórcy nie spoczywają na laurach, dodając do swojej gry nowy content.

Chernobylite niczym Wiedźmin

Z okazji nadchodzącego wielkimi krokami Halloween, Chernobylite dostało pierwszy, zupełnie darmowy dodatek DLC o nazwie „Monster Hunt”. Jak sama nazwa wskazuje – zapolujemy dzięki niemu na potwory.

W ramach wspomnianego DLC do gry trafiły kolejne obrzydliwości. Dlatego też The Farm 51 przygotowało specjalny teaser, który znajdziecie poniżej. Widzimy na nim, że gracze muszą przygotować się na starcie z trzema nowymi rodzajami nadnaturalnych przeciwników. Jak obiecują twórcą, są to „najniebezpieczniejsze potwory” dostępne w grze.

Jednak to nie wszystko. Twórcy wypuścili specjalny pakiet skórek mający celebrować jesienną grozę, czyli wspomniane święto duchów i koszmarów. „Autumn Dread Pack” wyceniono na 14,99 zł w wersji na Steam. Do pozostałych sklepów dystrybucji cyfrowej i na konsole, DLC trafi w późniejszym czasie. Decydując się na jego zakup, dostaniemy nowe skórki do każdej broni obecnej w grze.

Marcin Kawa, COO All in! Games przekazał jednocześnie, że gra dostawać ma darmowe dodatki DLC co kwartał, a przeplatane będą one również płatną zawartością.