Wielkie zmiany w CD Projekt RED. Przetasowania na wysokich szczeblach

Polskie studio cieszy się sporą estymą na świecie. Odpowiadają w końcu za tak znane serie jak Wiedźmin czy Cyberpunk 2077. Nic dziwnego, że zmiany w zarządzie firmy są tak istotnymi informacjami.

CD Projekt RED – Adam Kiciński odchodzi i inne przetasowania

Jak informuje serwis Wirtualne Media, w zarządzie polskiej spółki CD Projekt RED doszło do dużych zmian. Przede wszystkim ze swojej obecności w zarządzie zrezygnował współtwórca studia, Adam Kiciński. Jest to jedna z kluczowych figur dla studia, a także człowiek, któremu w pewien sposób deweloperzy zawdzięczają sukcesy. Warto zaznaczyć, że nie rezygnuje on kompletnie z udzielania się w firmie. Zamiast tego ma kandydować do rady nadzorczej grupy CD Projekt, co zresztą zapowiadał już wcześniej.

Zmiany odbywają się również na szczeblu wspomnianej rady nadzorczej. Ze swoich stanowisk zrezygnowało kilka osób, takich jak Katarzyna Szwarc (wiceprzewodnicząca rady), Michał Bień (przewodniczący i członek komitetu audytu), Maciej Nielubowicz czy Łukasz Wejcher.

Zgodnie z danymi serwisu Stooq, zmiany na wysokich szczeblach CDPR doprowadziły do czasowego spadku akcji spółki. Warto jednak zaznaczyć, że ostatnio pojawiły się ciemne chmury nad deweloperami. Wszystko przez doniesienia YouTubera Endymiona, który opisywał problemu w zarządzie Ubisoftu oraz właśnie w CD Projekt RED. Tyle że plotki te zdementował znany insider Tom Henderson, a także i Michał Nowakowski, współprezes studia.

