Capcom ocenzurował Resident Evil 4 VR. Firma znacznie okroiła dialogi

Capcom zdaje się „dmuchać na zimne”. Nie chcąc ściągać na siebie niepotrzebnej uwagi, firma zdecydowała się ocenzurować dialogi w Resident Evil 4 VR.

Niedawno Capcom podzielił się ze światem datą premiery RE4 VR. Część fanów oryginału może jednak poczuć się nieco rozczarowana, gdyż deweloperzy znacznie ugrzecznili dialogi.

Resident Evil 4 VR nie będzie dwuznaczny ani zbyt „żartobliwy”

Z serwisem Bounding into Comics skontaktowała się jedna z osób, która zagrała w obecny build RE4 w wersji na gogle rozszerzonej rzeczywistości. Okazuje się, że Capcom dość poważnie okroił grę z różnych „dwuznacznych” sytuacji w dialogach, jak i wszelkich innych fragmentów, które mogłyby dziś ściągnąć na firmę niepotrzebny rozgłos. Najpewniej Japończycy boją się, że wiele żartów mogłoby zostać uznanych za „niewłaściwe” w dzisiejszych czasach.

Mamy przykłady tekstów, które zostały dotkliwie okrojone. Oczywiście, cenzury jest najpewniej znacznie więcej. Uważni fani oryginalnej produkcji z pewnością znajdą wiele zmienionych fragmentów w pełnej wersji gry.

Przykłady cenzury w RE 4 VR

Capcom wyciął cały kwestie z rozmowy Ashley z Luisem, gdy ten skomentował dwuznacznie „zbroję” („ballistics”) dziewczyny nawiązując w oczywisty sposób do jej figury.

Oryginalny dialog:

Luis Sera: Mały świat, co? Cóż, widzę, że prezydent wyposażył swoją córkę w niezłą zbroję…

Ashley Graham: Jakie to niegrzeczne! I nie wierzę, że to nie ma związku z moją figurą i pozycją społeczną. Kim pan jest?

Luis Sera: Och, proszę wybaczyć, Wasza Wysokość. Być może młoda dama chciałaby się najpierw przedstawić, zanim zapyta kogoś o imię.

Zmieniony dialog:

Luis Sera: Mały świat, co?

Ashley Graham: Kim jesteś?

Luis Sera: Ho ho, proszę wybaczyć, Wasza Wysokość. Być może młoda dama chciałaby się najpierw przedstawić, zanim zapyta kogoś o imię.

Kompletnie wycięto scenę po napisach końcowych, gdy Leon komplementuje wygląd Hannigan bez okularów i pyta o jej numer. Tego fragmentu już w grze nie znajdziemy.

Nazwa osiągnięcia „Zabezpiecz zbroję” („Secure the ballistics”) to teraz po prostu „Zabezpiecz Ashley” („Secure Ashley”).

Chyba najbardziej dobitny przykład cenzury Capcomu to fragment, gdy Leon znajduje zwłoki wieśniaczki przybite do ściany budynku. Wcześniej bohater wypowiedział kwestię „Najwyraźniej nie ma tu dyskryminacji płciowej” („Guess there’s no sex discrimination around here”). Teraz mówi „Najwyraźniej nikt nie jest tu bezpieczny” („I guess no one’s safe here”).

Na ten moment Capcom nie wystosował jeszcze oficjalnego oświadczenia w tej sprawie.