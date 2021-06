Call of Duty: Warzone w 120 FPS na PS5. Czwarty sezon to nie tylko skórki i mapy

Od dzisiaj gracze Call of Duty: Warzone mogą cieszyć się graniem w aż 120 klatkach na sekundę na konsoli PS5. Co ciekawe, jest to możliwe bez next-genowego patcha, który jeszcze nie wyszedł.

Jeszcze niedawno informowaliśmy Was o liście gier na PlayStation 5, które mają zyskać lub już otrzymały wsparcie dla wyświetlania obrazu w aż 120 FPS. Jedną z tamtejszych produkcji jest Call of Duty: Warzone, jednakże do tej pory nie wiedzieliśmy, kiedy wspomniana produkcja otrzyma taką możliwość. Jak informuje Push Square, czwarty sezon przyniósł ze sobą nie tylko nowe skórki, mapy i tryby, ale także wyczekiwane usprawnienie. Oznacza to, że od dzisiaj każdy może się nim nacieszyć.

Uwaga! Wasz telewizor lub monitor musi posiadać gniazdo HDMI 2.1, ponieważ w przeciwieństwie zobaczycie jedynie o co najmniej połowę gorszy efekt. Co ciekawe, nie znaleźliśmy nigdzie wiadomości, aby czwarty sezon wprowadził do Warzone next-genowy patch. Oznacza to, że nowa funkcja graficzna została dodana do wersji na PS4.

120 FPS w strzelankach pierwszoosobowych to bez wątpienia świetne usprawnienie. Sam pamiętam, kiedy przesiadłem się na monitor 144 Hz, co dało mi ogromną przewagę w CS:GO. W związku z tym spodziewam się, że niejednej osobie od dziś będzie się grało zdecydowanie lepiej podczas spacerów po Verdansku.