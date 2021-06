Lista gier na PS5 obsługujących 120 FPS wkrótce się powiększy

Jedną z nowości, które oferuje PS5 jest wsparcie wyświetlania obrazu w aż 120 FPS-ach. W związku z tym chcemy zapoznać Was z listą gier na wspomnianą konsolę, które wspierają generowanie obrazu z tą zawrotną częstotliwością.

Na zagranicznym portalu PSU odnaleźliśmy listę gier, które obsługują wcześniej wymienione wyświetlanie obrazu w 120 klatkach na sekundę. Z pewnością nie wiedzieliście, że wiele z tych tytułów posiada opcje graficzne, które to umożliwiają, więc spójrzcie niżej.

Lista gier, które już wspierają 120 FPS na PS5:

Call of Duty: Black Ops Cold War (120 FPS przy niższej rozdzielczości)

Destiny 2 (120 FPS przy niższej rozdzielczości w trybie Crudible)

Devil May Cry V: Special Edition (120 FPS przy 1080p)

Dirt 5 (120 FPS przy niższej rozdzielczości)

Fortnite (120 FPS przy niższej rozdzielczości)

Ghostrunner (120 FPS przy niższej rozdzielczości, rozdzielczość obecnie nie jest znana)

Monster Boy And The Cursed Kingdom (120 przy natywnej rozdzielczości 4k)

Nioh Collection (Both Nioh 1, Nioh 2 i DLC dla obu gier wspierają 120 FPS przy niższej rozdzielczości)

Rainbow Six Siege (120 FPS przy niższej rozdzielczości)

Rogue Company (120 FPS przy dynamicznej rozdzielczości 4K)

WRC 9 (120 FPS w trybie „Performance”)

Lista gier, które niebawem będą wspierać 120 FPS na PS5:

Call of Duty: Warzone (120 FPS przy dynamicznej rozdzielczości) – opcja zadebiutuje latem 2021

F1 2021 (120 FPS przy 1440p) – od 16 czerwca 2021

Pamiętam, kiedy to pierwszy raz przesiadłem się na monitor gamingowy z wyższą częstotliwością odświeżania obrazu. Różnica była dla mnie powalająca i szczególnie zauważałem to w takich grach jak Rainbow Six Siege i CS:GO. Jeżeli uważacie, że zakup nowego telewizora ze wsparciem dla 120 Hz jest dla Was wskazany, zapoznajcie się z naszym przeglądem TV dla graczy, ponieważ mamy tam naprawdę dobre propozycje. Wiele z tych propozycji wspiera właśnie takowe odświeżanie, dlatego z pewnością sprawdzą się idealnie ze wcześniej wymienionymi grami.